Qué es la hiperémesis gravídica, la enfermedad que afecta a Kate Middleton y por qué están todos preocupados

Kate Middleton y la Familia Real están pasando por un momento muy difícil luego de que tanto el Rey Carlos III como la princesa de Gales revelaran que fueron diagnosticados con Cáncer.

Esta noticia causó una gran preocupación entre los fanáticos de la Casa Real. Pero eso no fue todo, ya que el hermetismo que mantiene la Familia Real sobre la salud de sus integrantes también generó una gran especulación sobre la misma.

Recientemente, y más allá del reciente diagnóstico que recibió, muchos seguidores están preocupados al recordar que Kate enfrento muchas hospitalizaciones en el pasado debido a problemas digestivos relacionados con la hiperémesis gravídica durante sus embarazos.

Imagen reciente de Kate Middleton.

Este trastorno que sufrió Kate Middleton provoca vómitos y náuseas persistentes, incluso más allá del primer trimestre de gestación. En los casos más graves, la hiperémesis gravídica puede llegar a debilitar a la futura madre al experimentar más de 30 episodios de vómitos al día.

Qué dijo Kate Middleton al hablar sobre la enfermedad que padece

El pasado 22 de marzo, la princesa de Gales volvió a aparecer en sus redes sociales tras meses de ausencia y finalmente reveló que le había sucedido. En el video, Kate contó que fue diagnosticada con Cáncer y que la cirugía había sido un éxito.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, confesó Kate Middleton en sus redes sociales.

J.C.C