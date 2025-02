De Rosalia a Dua Lipa, las celebrities que elevan sus looks con las biker boots

Las biker boots son la última tendencia de la moda en calzado. Con su cómodo diseño de broches, estilo cinturón, logró enamorar a muchas celebridades de la Argentina y del mundo. En diversas ocasiones, algunas cantantes y actrices se mostraron utilizando esta prenda para andar en la comodidad del hogar o turistear por las reconocidas ciudades. Algunas de las que compartieron imágenes en sus cuentas de Instagram fueron Dua Lipa, Rosalía y Rita Ora.

Dua Lipa, Rita Ora y Rosalía

Rita Ora, Dua Lipa y Rosalía, las famosas que eligen las biker boots

La comodidad de las biker boots fue marcada por las famosas desde hace varios años y llegaron a la tendencia para la próxima temporada. Las mismas se lucen con cualquier clase de atuendo, ya sean vestidos como pantalones, y marcan un estilo más canchero y rockero al look. Muchas argentinas decidieron ir por esa moda, y alrededor del mundo las acompañaron. Dua Lipa, Rosalía y Rita Ora son solo tres ejemplos de las celebridades que se mostraron fascinadas con el calzado.

Por un lado, Dua Lipa se mostró en la comodidad de su hogar, y lució un look de motociclista. Junto a unas biker boots, también denominadas motociclye boots, combinó una campera de cuero marrón oversize. La misma era a botones, y tenía grandes bolsillos que presentaban comodidad absoluta. De esta manera, lució un short nude, sobre unas medias largas para abrigarse del frío. Finalmente, lo terminó con un top negro que combinó con su maquillaje y su largo pelo hecho trenza cosida.

Dua Lipa

La cantante le dio un estilo más hogareño, y Rita Ora mostró una actividad física que se puede hacer en el interior de la casa. Junto a sus seres queridos, la artista decidió darle una oportunidad a las biker boots para divertirse con una actividad física. En diferencia de Dua, ella lo combinó con un short deportivo blanco, y un buzo negro oversize. En esa línea, consiguió darle un estilo más casual que el de la primera artista. Rita Ora pudo jugar al básquetbol y mostró un lado del calzado más cómodo.

Rita Ora

Por último, Rosalía le dio un estilo más cute a una bota motociclista. Bajo el brillante sol, y con una sonrisa en el rostro, combinó las botas con unas medias bucaneras blancas. De esta manera, pudo lucir un conjunto total White, de short y camisa suelta, que le daban un estilo cottage core, pero canchero. Además, se mostró en el exterior de su hogar, en una zona de piso irregular. Por eso, marcó que las botas eran ideales para la ciudad o el gran descampado.

Rosalía

Rosalía, Rita Ora y Dua Lipa supieron demostrar que las biker boots, o motorcycle boots, son otra forma de combinar un estilo moderno, sin importar el look que se elija. Sus seguidores no dudaron en destacar estos looks que marcaron nuevas tendencias en la moda. Las tres artistas lucieron atuendos diferentes, para actividades que no se comparan, y pudieron disfrutar de la comodidad del diseño.

A.E