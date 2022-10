Abel Pintos llevó tranquilidad a sus fans tras contar que debe hacer reposo

Abel Pintos está realizando una gira por el interior del país.

En la noche del sábado, el cantante se presentó en el Club Atlético Talleres de General Güemes, Salta.

Horas más tarde, contó que debió hacer reposo por un dolor que se intensificó durante el concierto.

"Anoche lo dimos todo. ¿Acaso hay otra manera?", escribió Abel Pintos en sus Historias de Instagram.

Allí se podían ver fotos de su rodilla derecha vendada y con hielo.

Seguido a esto, el cantante contó lo sucedido: "Estoy bien. Estamos tratando un dolor que traigo desde hace unos días. El asunto es que el tipo en el escenario se olvida y claro pue... calavera no chilla".

Luego, el artista agregó: "Ahora reposo post masajes y esta noche... Fiestón en Monteros ¿o qué?".

Finalmente Abel Pintos dio el show en la ciudad tucumana y al parecer pudo sortear bien el dolor.

Abel Pintos.

Abel Pintos reflexivo en su primer año de matrimonio: “Mora me modificó”

El 23 de septiembre pasado Abel Pintos y Mora Calabrese cumplieron su primer año de casados por la iglesia. El enamorado cantante habló con Jey Mammón en La Peña de Morfi y dio detalles sobre su nueva vida familiar.

Abel Pintos ensambló familia con Mora Calabrese, Guillermina y Agustín. Los cuatro forman una hermosa familia, la cual, según el propio cantante, esquivaron durante muchos años, mucho más él.

Abel Pintos en familia.

"A Mora la esperé unos 6 o 7 años. La forma más certera de explicarle lo que me pasó con ella fue decirle que me modificó. Algo adentro mío cambió cuando la conocí", comentó Pintos y sumó a sus declaraciones: "Ella (Mora) me tuvo mucho más paciencia y también me esperó. Esto fue así hasta el día que dijimos que teníamos que arrancar y dejar de ser tan pavos, sobre todo yo. No fue sencillo y nos pasaron muchas cosas a ambos.

Abel Pintos contó que todas las adversidades y obstáculos que vivieron durante muchos años de la relación, sirvió para que ahora tengan una relación sólida y con armonía.

Abel Pintos también habló de sus hijos, Guillermina, la hija de Mora Calabrese, pero que el artista adoptó como suya. Asimismo se refirió a su hijo Agustín. “Tener a Guillermina y Agustín y haber conocido a Mora es ese cambio también, porque leo la vida de otra forma, incluyendo la música".