El próximo 23 de septiembre Abel Pintos y Mora Calabrese cumplen su primer año de casados por la iglesia. El enamorado cantante habló con Jey Mammón en La Peña de Morfi y dio detalles sobre su nueva vida familiar.

Abel Pintos ensambló familia con Mora Calabrese, Guillermina y Agustín. Los cuatro forman una hermosa familia, la cual, según el propio cantante, esquivaron durante muchos años, mucho más él.

Abel Pintos reflexivo en su primer año de matrimonio: “Mora me modificó”.

"A Mora la esperé unos 6 o 7 años. La forma más certera de explicarle lo que me pasó con ella fue decirle que me modificó. Algo adentro mío cambió cuando la conocí", comentó Pintos y sumó a sus declaraciones: "Ella (Mora) me tuvo mucho más paciencia y también me esperó. Esto fue así hasta el día que dijimos que teníamos que arrancar y dejar de ser tan pavos, sobre todo yo. No fue sencillo y nos pasaron muchas cosas a ambos.

Abel Pintos contó que todas las adversidades y obstáculos que vivieron durante muchos años de la relación, sirvió para que ahora tengan una relación sólida y con armonía.

El cantante también habló de sus hijos, Guillermina, la hija de Mora Calabrese, pero que el artista adoptó como suya. Asimismo se refirió a su hijo Agustín. “Tener a Guillermina y Agustín y haber conocido a Mora es ese cambio también, porque leo la vida de otra forma, incluyendo la música".

Cuándo se casó Abel Pintos

Abel Pintos y Mora Calabrse tuvieron doble casamiento. En septiembre del 2021 la pareja celebró su amor con una doble ceremonia. La primera por lo civil en Resistencia, Chaco y luego en Cañuelas, Buenos Aires, donde sellaron su amor ante Dios.

La ceremonia católica fue en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Una celebración muy austera con pocos invitados. La fiesta de la celebración se llevó a cabo el 25 de septiembre y contó con más de 80 invitados. Abel Pintos y Mora Casan celebran el amor y la familia junto a sus dos hijos.