La abogada de Elba Marcovecchio reveló detalles sobre la salud de Jorge Lanata: "No está en sus facultades mentales"

Jorge Lanata se encuentra internado desde hace tres meses, luego de sufrir una descompensación al momento de realizarse un estudio médico. Desde entonces, su salud es muy frágil, según la escasa información que se comunicó al respecto. Pese a la búsqueda del hermetismo por parte de sus hijas, Lola y Bárbara Lanata, y su esposa, Elba Marcovecchio, no se tardó en que salga a la luz la interna que tiene entre ellas, en medio de este difícil momento.

En principios, las hijas del periodista indicaron una distancia con Elba Marcovecchio, presuntamente por las diferencias que tiene a la hora de tomar decisiones respecto a salud de Jorge. Y este jueves se conoció públicamente una demanda de 67 páginas que presentaron las jóvenes contra la abogada en pedido de que se designe red de apoyo provisorio para una supervisación tanto de la salud como de su patrimonio. Anteriormente, se indicó que las jóvenes habían pedido declarar la insania de su padre.

La salud de Jorge Lanata

En el marco de la demanda que recibió Elba Marcovecchio, su abogada Lara Piro, indicó que Jorge Lanata "no está en sus facultades mentales", motivo por el cual no estaría en condiciones de tomar decisiones. No obstante, circulan diversas versiones al respecto, ya que las distintas partes indican, por un lado, que no puede mantener un diálogo, y por otro que sí.

Por su parte, Piró fue muy gráfica al respecto ya que si bien aseguró que Jorge puede hablar, no lo haría con coherencia. "Jorge ayer le pidió a Elba que lo llame a Perón", indicó en relación con el expresidente argentino, fallecido en 1974. Y reiteró: "No está en sus facultades mentales".

En esta misma línea, la letrada lamentó este momento que involucra al periodista y que su salud esté en boca de muchos, debido a la gran reputación que tiene. Y señaló: "Elba nunca quiso que esto pasara (declararlo insano) por quién es, por la imagen de un hombre brillante”.

Por último, afirmó: “Es cierto que la primer mujer de Jorge le pidió que hiciera un testamento antes de casarse a favor de sus hijas, y Jorge no lo quiso hacer. Es cierto que sus hijas le pidieron que no se casara, y Jorge se casó igual. También es cierto amplio de sus bienes hace dos años otorgado, lo otorgó Jorge. Esa es la voluntad de Jorge en sus plenas facultades. Entonces, cuando hablo de respetar la brillantez de Jorge, esa es la voluntad”.