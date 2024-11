Los participantes de Bake Off Famosos están cada vez más cerca del premio. El repechaje colocó a Nacho Elizalde, Ángela Leiva y Gastón Edul nuevamente en el certamen. Esto complicó la competencia y a todos los que se encontraban aún en ella. En este contexto de tensión, Verónica Lozano tuvo un erróneo accionar y el jurado decidió castigar a todos los participantes. El momento quedó grabado, y ninguno le perdonó lo que hizo.

Vero Lozano la pifió en Bake Off y la represalia del jurado afectó a todos los participantes

La tensión se siente en el ambiente de Bake Off Famosos. Los participantes ya entienden mucho mejor la cocina, y se sienten con la libertad de jugar y hacer la receta a su manera. Sin embargo, deben seguir una cierta cantidad de reglas. En el último programa, Vero Lozano la pifió feo, hizo trampa, y provocó que todos sus compañeros reciban un duro castigo por parte de los jueces. Ya se sabe que cada minuto cuenta, y uno menos puede llegar a modificar toda la preparación.

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis estaban explicando la consigna. En esta ocasión, los pasteleros debían preparar una torta con forma de número o letra. "Debe tener una masa, un relleno y una decoración que puede utilizar frutas o flores o frutas y flores”, explicó Betular. Ante esto, Krywonis aconsejó: “Cuidado con las texturas de sus rellenos porque tiene que aguantar el peso de la masa que esté arriba. Tampoco tiene que ser un hormigón armado". Por último, Maru les advirtió: “Vamos a estar muy exigentes con la decoración. Todo tiene que tener un mensaje, todo tiene que estar bien puesto”.

En eso, Lozano eligió la A de Antonia, su hija, y comenzó a cortar la forma antes de que Wanda Nara diera la indicación. Esto no se les escapó a los jurados, quienes al verla la retaron. “¡Vero!”, soltó Christophe, y se sumaron sus compañeros al reclamo. Sin dudarlo, la conductora de Bake Off Famosos les informó del duro castigo que tendrían: “Por la trampa que hizo Vero, acaban de perder 15 minutos”. Los participantes quedaron sorprendidos y "Amiga traidora", el éxito más grande la carrera de Ángela Leiva.

Cada minuto cuenta y, aunque parezca que no, el compañerismo es importante en la competencia de Bake Off Famosos. Un mínimo error, como lo tuvo Vero Lozano, puede costar muy caro. La conductora no emitió queja alguna sobre el castigo, ya que era justo lo que le habían dado. Sin embargo, sus compañeros tuvieron que sufrirlo, por una pequeña trampa que ella hizo.

A.E