Actor de "El juego del calamar" podría ir a la cárcel

Se trata de O yeong-Su de 78 años, que por tocar a una mujer en 2017 fue denunciado por práctica sexual inadecuada en Corea del Sur. Tras ganar fama por haber interpretado uno de los personajes más destacados de la serie "El juego del calamar", lo acusaron de tocar a una mujer en diferentes ocasiones, aunque la denuncia se llevó a cabo en el 2021, recientemente decidieron reabrirlo.

Aún se desconoce la identidad de la mujer. Él actor de 78 años, O Yeong-Su, de "El Juego del calamar" declaró que la tocó en diferentes oportunidades y sin consentimiento previo. En abril el caso se cerró sin presentar cargos. La posible víctima quiso apelar nuevamente por lo que se tomó la decisión de reabrirlo. Según la justicia consiguieron nuevas pruebas para respaldar la denuncia de acoso y volverán a juicio. El día jueves la fiscalía surcoreana arremetió en su contra sin detenerlo.

"Me disculpé porque la persona dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos", dijo el actor Oh Yeong-Su en su defensa. Mencionó que le tomó la mano a la mujer mientras caminaban por un lago y él la guiaba. De esta forma el actor se desprende y alega no ser culpable de las acusaciones en su contra, mientras la fiscalía continúa con la investigación.

Es importante recordar que Oh Yeong-Su tuvo una aparición importante en la serie "El Juego del calamar", donde decenas de personas con dificultades económicas se involucraban en un juego de supervivencia. “Squid Game” tuvo un éxito rotundo en la plataforma de Netflix, atrajo a mas de 111 millones de usuarios en las primeras cuatro semanas de haber sido estrenada. Gracias a esta producción, el coreano fue ganador de un globo de Oro al mejor actor de reparto en enero.