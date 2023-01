Adam Levine y Behati Prinsloo fueron papás por tercera vez, según le confirmó una fuente en exclusiva a People.

El líder de Maroon 5 y la ex modelo de Victoria's Secret ya son padres de Gio Grace (4) y de Dusty Rose (6). Y, hasta el momento, no se ha sabido ni el sexo ni el nombre del nuevo integrante de la familia.

La noticia del embarazo se la había dado la misma Behati Prinsloo al medio de comunicación norteamericano, en septiembre y el escándalo por una supuesta infidelidad por parte del cantante no tardó en llegar.

Adam Levine y Behati Prinsloo / Foto: AFP.

La palabra de Adam Levine tras ser acusado de engañar a su esposa embarazada

El cantante de Maroon 5, Adam Levine, fue acusado de infidelidad: habría mantenido un affaire con una afamada influencer de TikTok, Summer Stroh. El músico está casado con la modelo de Victoria's Secret, Behati Prinsloo, con quien actualmente esperan a su tercer hijo.

Fue Stroh quien salió a contar detalles de la relación amorosa que mantuvo con el artista e incluso dijo que le preguntó si podía ponerle su nombre al bebé que espera con su mujer.

Tras as graves acusaciones que lo tienen en el centro de la escena, Adam Levin rompió el silencio a través de una historia en su cuenta de Instagram. “Se están diciendo muchas cosas sobre mí ahora mismo, que quiero aclarar. Tuve un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en forma coqueta. No tuve una aventura, pero, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, comenzó.

Luego, Adam Levine aclaró: “En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

“Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos juntos”, cerró el cantante.