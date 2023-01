Varias celebridades del entretenimiento nacional le madrugaron a la celebración del Año Nuevo y aprovecharon un espacio en su cena de fin de año para enviar un mensaje de agradecimiento por el 2022 y le dieron la bienvenida al 2023 con profundas reflexiones. Benjamín Vicuña, Lali Espósito, Tini Stoessel, Wanda Nara y muchas otras figuras más, dejaron sus posteos en redes sociales.

Por un segundo los escándalos, las traiciones y los tragos amargos que muchos famosos vivieron durante el 2022 y que los llevaron a estar en el ojo del huracán, quedaron pausados por el espíritu y la felicidad de recibir un Año Nuevo.

Benjamín Vicuña.

Uno de los primeros en saludar a sus fans fue Benjamín Vicuña:

«Cielos que despiden un año de aprendizaje y amor. Los años pasan como los atardeceres y tenemos la posibilidad de un nuevo amanecer, de levantarnos de la mano de Dios y volver a apostar por lo que creemos y queremos para nuestras vidas, humildes y valientes frente a los designios y el misterio del destino, pero conectados con nuestra propia fuerza, aunque a veces no confiemos en ella, somos más fuertes de lo que creemos. Abrazo cada segundo de este año que termina con lo bueno y lo difícil, aprender y valorar, perdonar y perdonarse. La vida siempre nos va a dar un nuevo amanecer, un respiro y suspiro que nos dirá: "Estás vivo y sonríe por que la vida es bella, mágica y poderosa"».

Lali Espósito.

Lali Espósito eligió hablar de sus logros profesionales: "Algunos momentos bonitos e importantes de este año. Sin duda El Fin Del Amor es mi joya de este año como actriz y productora. Una experiencia nueva y espectacular Mucha gente a la que agradecer por esta pieza maravillosa. El rodaje de la tercera y última temporada de Sky Rojo fue toda una aventura. Y ya se estrena. Y hacer La Voz Argentina es una Gozadera! Zarpado todo el amor que recibí gracias a este show único. Estar con mi música celebrando el orgullo en Buenos Aires es uno de los momentos más inolvidables de mi vida entera!". "Mira mamá ! Estoy en la Rolling y en el Time Square", remató la actriz y cantante.

Wanda Nara.

Wanda Nara fue mucho más corta en su texto, pero directa. "¡Les deseamos un año nuevo 2023, lleno de felicidad y alegría!", siempre trabajando, hasta en su última publicación desde Punta del Este, Uruguay.

Tini Stoessel se tomó su tiempo y enumeró 10 puntos importantes para saludar y lo hizo con esta introducción:

"Ni las palabras, ni las fotos, ni los vídeos son suficientes para poder describir lo q significó este año para mi… Solo agradecerle a Dios, porque cuando pensé que no iba a poder salir de momentos de mucha tristeza, pude, y como les dije, todo eso me terminó haciendo más fuerte.

no solo eso si no que me acercó aún más a las personas que amo, nos unimos más y más".

Tini Stoessel.

"Gracias, gracias por estar a mi lado, por tanto amor en momentos que quizás ni siquiera se imaginaban q estaban sacándome una sonrisa.

gracias a la gente, por la incondicionalidad, por hacer que cada show sea único e inolvidable, por estar, por cada carta, por cada gesto. los amo tanto".

A Rodrigo de Paul, su novio, le dedicó el punto número 7. "ya no sabía q foto elegir porque todas son especiales Rodri. ¡Te amo!".

Finalmente Tini Stoessel cerró su poste con un agradecimiento a todo su público: "Y con ustedes… No tengo palabras realmente.

GRACIAS, gracias por todo. por cada momento que me hicieron vivir, con ustedes crezco y aprendo todos los días.

han pasado tantos años y tantas cosas, ojalá el año q viene nos encuentre con toda la música q tengo preparada y q tanto nos une

los amo".

Evaluna y Camilo.

Al igual que Tini, Evaluna también hizo un profundo posteo.

"Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer".

"Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar. Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación. Nació Apolo. Nació Sebastián. Nació Juana. Y nació Fe. Me tatué. Nos fuimos de gira. Les compartí Refugio que es una canción que amo eternamente. Argentina ganó el mundial", escribió la cantante, entre otras más reflexiones.

Mery del Cerro, Mila, Meme Bouquet y Cala.

Mery del Cerro recibe el 2023 en Punta del Este y así le habló a sus seguidores: "Muy lindo cierre de un Gran 2022. Rodeados de Amor, en Familia y con Amigos, vivimos Momentos Increíbles que guardaremos en nuestros corazones por siempre. Sin dudas no será un año más. A despedirlo de la mejor manera. Mirando hacia adelante con Esperanza, Paz y Alegría. Ojalá aprendamos lo que nos dejó el Mundial: Todos Juntos, Vamos 2023".