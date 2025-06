Adiós pelo rubio: Coty Romero se hizo un radical cambio de color y ahora es morocha

Coty Romero dejó atrás su melena rubia y se animó a una transformación radical que impactó de lleno en redes. Con un tono oscuro y vibrante, dio un giro estético que marca un nuevo capítulo en su imagen pública. Su presencia volvió a ser tema de conversación con una propuesta audaz y cargada de simbología personal.

Coty Romero sorprendió a sus seguidores al revelar un drástico y radical cambio de look: el rubio intenso que la acompañó durante su etapa mediática quedó en el pasado. Durante la tarde del sábado 14 de junio, deslumbró con un color profundo que resalta su mirada y potencia su nueva versión.

De qué color se pintó el pelo Coty Romero

En las últimas horas, la ex Gran Hermano decidió despedirse de su característico color de cabello, marcando así un antes y un después en su imagen pública. El cambio no fue casual: llegó en medio de un proceso personal de reinvención, tras su separación de Nacho Castañares y su salida del streaming que compartían.

Fiel a su estilo, la correntina compartió el proceso en sus redes, donde lo hizo con humor y una puesta en escena que incluyó música, gestos y una edición que mostró el antes y el después. En el video, Coty Romero aparece seria, tocando su melena rubia y negando con la cabeza. Luego, tras una breve transición, gira y revela su nuevo look: un tono morocho profundo que resalta sus facciones y le da un aire completamente renovado.

El cambio de color no fue el único movimiento en su vida; en los últimos días también decidió alejarse de “Fuera de Joda”, el programa de streaming de Telefe que compartía con Nacho Castañares. En recientes entrevistas, manifestó que necesitaba reencontrarse consigo misma y priorizar su bienestar emocional. “Me separé y fue decir: 'Ok, tengo que volverme a encontrar’”, expresó.

La decisión de teñirse el pelo no fue improvisada. Coty Romero ya experimentó con otros tonos en el pasado, pero esta vez el cambio vino acompañado de un mensaje más profundo. En sus propias palabras, necesitaba “sentirse bien” y tomarse un tiempo para disfrutar de su familia, su entorno y sus cosas. El nuevo look no solo responde a una cuestión estética, sino que simboliza una etapa de introspección y empoderamiento.

Con su decisión de dejar atrás el rubio, Coty Romero selló un cambio que va más allá de lo estético. El radical giro hacia un tono morocho no solo renovó su imagen, sino que acompañó un momento de búsqueda personal. Así, la influencer reafirmó que decirle adiós al pelo rubio también puede ser una forma de reencontrarse con una versión más auténtica de sí misma.

