El Trece no la está pasando bien en cuanto al rating. Este año le fue imposible pelearle la hegemonía a Telefé, que con Gran Hermano captó toda la atención. Esta vez, el canal del sol apostó a la ficción, algo que parece que en los medios quedó relegado desde el inicio de la pandemia por lo costoso que es hacerla y el bajo rendimiento de las novelas en cuanto a rating. Esta vez, Adrián Suar volvió con Argentina Tierra de Amor y Venganza, en su segunda temporada. Sin embargo, ATAV 2, la segunda temporada de la novela que fue un éxito allá por el 2019, no cumplió con las expectativas del histórico productor de Canal 13.

Adrián Suar presentó al nuevo galán de ATAV 2

Telefe viene con buena racha apostando a los reality shows. Entre Masterchef y Gran Hermano, el canal se robó todo el rating de los otros canales por las noches. Es más, no sólo consigue ganarle a la competencia por las noches con sus realities, sino que también consigue números espectaculares en otros horarios de la programación con sus programas de actualidad: A La Barbarossa y Cortá Por Lozano.

Canal 13, para romper con la hegemonía del canal de las tres pelotas, retomó la producción de las tiras de Polka y comenzó con un producto estrella que la rompió cuando salió por primera vez: ATAV 2. Adrián Suar, por su parte, dio una nota en Mañanísima a la salida de la obra que hace su hijo Toto Kirzner, Votemos, y abordó el tema del rating: "Esperábamos un poco más". Aunque la novela obtuvo un rating de rondando los 10 puntos en sus emisiones, no pudo pelearle los números a Masterchef, el reality de cocina que conduce Wanda Nara.

El elenco de ATAV 2

Un cronista de Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri por las mañanas de Ciudad Magazine, logró hacerle una nota a Adrián Suar y no se privó de hablar sobre ningún tema. En la nota, le consultaron al "Chueco" acerca de el programa de Mirtha Legrand y aseguró que "estaba todo encaminado, pero se enfrió" y que "las diferencias son únicamente económicas". Además, habló sobre la salida de Marcelo Tinelli de El Trece y lo felicitó por su llegada a América: "El Flaco es un peleador, un hombre puro de la tele, y le va a ir bien, no tengo dudas. Nosotros terminamos perfecto, podría haber sido distinto pero por suerte no, fue todo muy bueno", aclaró el productor sobre su relación con el conductor de Showmatch.

Luego, se refirió al tema del rating no convencedor de la novela ATAV 2, que se estrenó esta semana y no logró ganarle a Masterchef. Adrián Suar hizo una crítica y reconoció que no le convencieron los números que obtuvo la novela en sus primeros días. "Si, seguro que esperábamos más. La gente se tiene que ir haciendo a la costumbre porque se ve que la había perdido. De a poco va a ir subiendo", comentó con sinceridad el productor de la tira. Rápidamente, el cronista de Mañanísima le consultó sobre las críticas que recibió la novela y contestó: "Estoy muy conforme con el producto. Leí y escuché las críticas. Algunas fueron buenas y otras no tanto, pero en líneas generales estuvieron bien".

Se estrenó ATAV 2 y las redes se llenaron de memes

Al terminar el primer capítulo de ATAV 2, ya había varios internautas que colgaron memes en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Estos memes hicieron reír a miles de usuarios por la ocurrencia de quienes los pensaron. Algunos eran relacionados a los parentescos entre los personajes de la primera temporada y esta nueva. Por ejemplo, se sabe que quién interpreta Justina Bustos es la nieta de quién hacía la China Suárez, aunque otros al parecer no fueron tan claros.

Los memes sobre ATAV 2 en las redes sociales

NL.