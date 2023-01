El Trece se encuentra en su peor momento, con paros de los empleados, un rating que no para de decaer y cortes abruptos en los programas son algunos de los problemas que enfrenta el noticiero. Ante la crisis, Adrián Suar rompió el silencio y contó si seguirá o no haciéndose cargo del canal.

Hace varios meses que El Trece está buscando la manera de remontar los números que perdieron, pero parece que no logran encontrarle solución. El Hotel de los Famosos 2 no se posicionó cómo esperaban y, lo que Suar y sus colegas creyeron que sería un éxito, terminó siendo un fracaso que no pudo competir contra Gran Hermano. "Es un momento muy difícil. Nunca tuve un arranque tan difícil", confesó Adrián Suar en Intrusos.

El programa de El Trece que se levantará a fin de mes

"Nunca pensé en renunciar. Aunque hace un par de meses que no puedo encontrar el resultado artístico que yo quiero en pantalla grande", continuó explicando. Luego de haber tenido que cambiar el horario de El Hotel de los Famosos 2 a las 18:30 hrs, el canal decidió levantar Nosotros a la Mañana, el programa del Pollo Álvarez y se enfrentó con la renuncia de Diego Leuco a Telenoche, la cereza del postre.

En medio de sus presentaciones teatrales, Suar hizo un análisis retrospectivo y asumió parte de la culpa en los fracasos de El Trece. "A veces cosas que veo que las imaginé de una manera, no salen. Puse dos novelas extranjeras a la tarde con las que pensaba que me iba a ir muy bien, y me fue muy mal. Ese error fue mío, el responsable soy yo", admitió medio arrepentido.

El comentario de Ángel de Brito sobre el programa de anoche

En el día de ayer Ángel de Brito tuvo que explicar mediante un tweet cuál fue el motivo por que el LAM terminó de manera abrupta. "Hoy LAM terminó abruptamente por paro del sindicato. ¡Hasta mañana!", explicó el conductor. Sin duda alguna, el 2023 comenzó muy fuerte para la gerencia de Adrián Suar, quien también deberá enfrentarse a la vuelta de MasterChef a la pantalla de Telefe.

Griselda Siciliani rompió el silencio frente a los rumores de reconciliación con Adrián Suar

Aunque al principio la separación resultó un poco escandalosa - con rumores de infidelidad por parte de Griselda y rivalidades por los ratings de sus distintos programas, la expareja supo acomodarse y poner a su hija como prioridad. En conversación con Socios del Espectáculo, Griselda expresó “Yo creo que se lee bien el cariño que nos tenemos. Por ahí al principio… pero ya pasaron como 6 años. No tuvimos nunca una vuelta, tenemos un cariño familiar. Ahora estoy sola”.

OL.