Un capítulo más se suman a la historia de amor que empezaron la China Suárez y Rusherking, exnovio de la cantante María Becerra.

Según Paula Varela, periodista de Socios del Espectáculo, María Becerra empezó, simbólicamente, a armar un bloque de cantantes para que cancelen a la China Suárez y no le abran camino a futuros duetos, ahora que en junio arranca su carrera musical.

La China Suárez y María Becerra no se siguen en redes sociales, pero no hay registro de que se hayan seguido antes. Cuando la cantante de Quilmes terminó con Rusherking, no se había mencionado el nombre de la China, de hecho, la actriz estaba muy ocupada con todo el escándalo del WandaGate y era involucrada, por ese entonces, con Rodrigo de Paul, actual novio de Tini Stoessel.

Afirman que María Becerra armó un bloque de cantantes para que cancelen a la China Suárez.

Cabe resaltar, que Tini y María son muy buenas amigas y comparten fuera de los escenarios, una amistad muy íntima. A su vez, Tini nunca ha tenido una buena relación con la China Suárez, porque la actriz trató de quitarle protagonismo cuando ambas eran imagen de la misma marca de shampoo.

“Parece ser, cuentas las malas lenguas que María Becerra, así, muy tranquilamente armó como un bloque, medio simbólico, de amigas que la apoyan, entre ellas Emilia Mernes. Lo que dicen es que China Suárez no nos venga a pedir un dueto...”, explicó Paula Varela.

Afirman que María Becerra armó un bloque de cantantes para que cancelen a la China Suárez.

María Becerra con el corazón roto

María Becerra y Rusherking tuvieron un noviazgo de unos dos años, pero terminaron en diciembre del 2021, con un escándalo en la cuadra de la casa de Rusherking, por una supuesta infidelidad que María le descubrió en el teléfono.

Afirman que María Becerra armó un bloque de cantantes para que cancelen a la China Suárez.

A solo horas de que Rusherking confirmara su relación con la China Suárez, saltó María Becerra con una historia en Instagram con el corazón roto. Allí promociona su nuevo single “Ojalá”, con una picante letra. “Ojalá no te haga lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver”.