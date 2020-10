Agustín "Cachete" Sierra confirmó que sale con una participante del Cantando

Agustín Cachete Sierra sorprendió a todos al blanquear su prematuro romance. Ángel de Brito fue quien tiró la piedra asegurando que el actor no estaba solo. Al ver eso, Cachete se adelantó y en la "Previa del cantando" hizo su descargo.

“Ella es una bomba. Estamos hablando con Carla del Huerto. Tenemos buena onda. Es preciosa como mujer”, confesó Sierra. Carla hoy en día se destaca como partener de Jey Mammon en el certamen.

“Nos estamos conociendo de a poquito”, cerró el hombre del momento.

Más tarde, en plena pista del Cantando, los conductores indagaron más sobre el tema y el actor negó rotundamente la relación. "Me preguntaron por Carla del Huerto, y qué voy a decir, cosas lindas, es una mujer hermosa, talentosa. Nos estamos conociendo, acá conocí mucha gente. No tengo nada que ocultar", dijo el galán del momento y así sembró más dudas.

Pero De Brito fue más allá y le consultó por otra mujer, Cande Molfese: "La conozco hace seis años, es amiga, se acaba de separar. No rebusques ahí, por favor. La mejor con ella, siempre hablamos desde que estuvo acá", contrarrestó él.

"¿Un sábado en Pilar, nada?", consultó el periodista sobre un supuesto encuentro con la ex de Ruggero Pasquarelli. "No, por casa no anduvo. Es más, le mandé mensaje y le dije: 'pasás por la zona y no avisás'". Y agregó: "No hay pareja, sólo buena onda, además me ayuda con el tema del canto".

Pero luego, Carla del Huerto entró en escena y demostró que algo está pasando con Cachete. "Qué nervios todo. Estamos ahí hablando. Tenemos muy buena onda, es un divino, potro absoluto, total. Estoy soltera, muy nerviosa", explicó la cantante.

"Vos tranquila, no le sigas el juego", le pidió el actor. "Acá hay flechazo", aseguró el conductor. "Igual podemos ir a tomar algo en cualquier momento", cerró Agustín.