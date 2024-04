Agustín Guardis sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que comenzó una nueva relación con una fanática. A través de su canal de stream, el joven explicó: "Ya hace un año básicamente que nos conocemos, pero desde octubre que estamos juntos”. Al escucharlo, Daiana Filgueira, su expareja, decidió realizar un fuerte descargo en sus redes sociales.

Tras el anuncio del ex participante de Gran Hermano 2022, Daiana utilizó su cuenta oficial de X y escribió picante: "Todo lo que hiciste te va a volver, en esta vida nada es gratis", y agregó indignada: "El daño que me hiciste y le hiciste a esas chicas te va a llegar en esta vida y en la otra".

Recordemos que algunos días antes del stream de Guardis, su ex novia ya había compartido varios mensajes enigmáticos, como por ejemplo: "El karma llega más rápido de lo que se esperaba….".

Los tweets de Daiana Filgueira.

Pero eso no fue todo, ya que Daniana Filgueira le había escrito sin ningún filtro a Agustín Guardis: "No hagan daño a personas que no conocen para defender a alguien que tampoco conocen. Esperen que el tiempo ponga todo en su lugar. El fanatismo es enfermizo y saca lo peor de ustedes. Espero que aprendan a ser más precavidos…".

La polémica interacción entre Daiana Filgueira y una seguidora tras la noticia de Agustín Guardis

Tras los numerosos tweets que lanzó la ex pareja del joven, una seguidora decidió pedirle perdón por haberle creído al exhermanito en el pasado: "Hola, Dai, tenías razón sobre todo, así que te quiero pedir disculpas por todo".

Al ver este mensaje, Daiana Filgueira decidió contestarle y aprovechar la oportunidad para tirarle un último palito a Agustín Guardis: "La verdad que en esto no hubiera querido tener razón, yo también salí perdiendo. Lo bueno es que ya es pasado ahora a no caer en la misma. Ja, ja, ja...".

