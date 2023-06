Julieta Poggio tuvo un mano a mano junto a Martín Cirio donde hablaron de su paso por la casa de Gran Hermano y hablaron de los hermanitos dentro del reality.

La bailarina, tuvo un particular gesto cuando Martín Cirio le preguntó por Agustín Guardis. “Todo mal, si lo veo no lo saludo”, comenzó diciendo Julieta Poggio.

Luego, Disney agregó: “Creo que mi papá, es al que menos quiere de todos”, dijo la tercera finalista de Gran Hermano 2022 acompañado de un gesto de asco.

El particular gesto que tuvo Julieta Poggio cuando le preguntaron por Agustín Guardis

Julieta Poggio al salir de la casa pudo ver un recopilado en las redes de todas las cosas que decía su ex compañero del reality y esto generó el rechazo absoluto de la bailarina por lo que no mantiene ningún tipo de vínculo desde que salieron de la casa.

El mensaje que recibió Julieta Poggio de Coti Romero

La relación entre Julieta Poggio y Coti Romero se rompió dentro de la casa luego de que la correntina tomara ciertas estrategias en el juego que no gustaran a Disney. De esta manera, la relación se cortó tanto dentro como fuera de la casa.

Coti, con el pasar del tiempo tuvo un buen gesto con Julieta, por lo que decidió escribirle un mensaje. Los detalles los dio en una nota en LAM.

"A Juli le mandé un mensaje pidiéndole disculpas. Le dije que para mí realmente fue un juego. Pero le pedí disculpas y le dije que la entendía", comentó la correntina al cronista Alejandro Castelo.

Ante esto, quedó en duda si obtuvo o no respuesta, y Coti respondió: "Sí, me contestó con la mejor. Sinceramente, me parece algo maduro. Ya terminó Gran Hermano. Ya está eso". Al parecer Julieta Poggio aceptó las disculpas de la correntina.

J.M