Gran Hermano volvió estar en el foco de atención por su nueva edición, sin embargo, ahora llamó la atención de los medios y las redes sociales un participante en particular de Gran Hermano 2022, que se destacó por ser un gran amigo de Marcos Ginocchio, Agustín Guardis.

Recordemos que aparte de su amistad que mantenía con el ganador del reality, Agustín se destacaba por sus análisis y su gran conocimiento del programa, que le permitieron abrirse un camino en los medios.

Agustín Guardis en Gran Hermano.

Ahora, el joven sorprendió al revelar un detalle de su vida privada, que mantuvo en secreto tras su salida del reality. Guardis confesó en uno de sus streamings que encontró el amor en una de sus fanáticas.

“Ya hace un año básicamente que nos conocemos, pero desde octubre que estamos juntos”, reveló Agustín Guardis en vivo y agregó: “Yo sé que hay mucha gente a la que esto no le va a gustar, no me importa”.

Las consecuencias que puede tener la revelación de Agustín Guardis

El ex participante de Gran Hermano 2022 se mostró muy seguro de su decisión, sin embargo, también admitió que sabe las clases de comentarios que puede llegar a recibir por salir con una seguidora del reality.

A pesar de esto, Agustín Guardis reveló por qué decidió compartir su relación: “Quería que lo sepan por una cuestión de que pueda yo estar tranquilo, al igual que ella también, queremos vivir tranquilos”.

J.C.C