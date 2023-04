Agustina Cherri estrena este jueves "Votemos", su nueva comedia teatral

Agustina Cherri volvió a trabajar a dos meses de haberse convertido en mamá por cuarta vez, cuando dio a luz al pequeño Bono. La actriz es una de las protagonistas de "Votemos", la nueva comedia teatral producida por Adrián Suar, que desde este jueves 6 de abril estará en el teatro Metropolitan.

En este nuevo proyecto laboral, "Votemos", la actriz interpreta a una inquilina que se enfrenta al debate de un consorcio por aceptar o no que se mude al edificio un joven con problemas de salud mental. Desde el guion, la obra expone que hay miserias personales que no se pueden ocultar y cuestiona lo tolerantes que puede ser la gente cuando no interactúa con otros, específicamente cuando está en su casa.

Imagen promocional de la obra.

En diálogo con Gente, Cherri no solo habló del estreno de la obra, sino que también habló de la llegada de Bono a su vida, el apoyo de su familia en este momento tan especial y del crecimiento profesional de su hija Muna.

Sobre cómo llegó al proyecto de Adrián Suar, Agustina Cherri reveló: "La propuesta me llegó cuando estaba embarazada de cuatro meses de mi último hijo, Bono. Me llamó Adrián y me dijo 'tengo una obra para que leas'. Antes de leerla, le dije 'decime ¿Qué actores tenés en mente?', para cuando lo leyera ponerle cara a los personajes. Cuando me los nombró, ya tenía un pie adentro. Después leí el guion y me pareció súper atractivo porque es un tema que está bueno poner sobre la mesa y más como está planteado en la obra: a partir de la comedia".

Cherri junto a su hijo Bono.

Luego, la actriz reflexionó sobre la temática de la obra: "Me parece que es un tema que todos deberíamos replantearnos. Empezar a tratar a las enfermedades mentales como tales. A la par de problemas como diabetes, etcétera. Hay mucha desinformación, la gente no tiene ni idea y juzga a quien tiene problemas de salud mental desde un lugar de ignorancia total. Creo que es momento de aprender sobre estos temas y de ser más empático, de ponerse en el lugar del otro".

Agustina Cherri y Muna Pauls.

Por último habló de su hija Muna, Agustina Cherri compartió: "Ella sube un videito cantando y a la gente le gusta. Es una nena muy especial, pero bueno, yo soy su madre entonces es obvio que diga estas cosas (ríe). Pero para mí tiene un ángel. Me pasa que muchos artistas me hablan maravillas de mi hija como Luciano Pereyra, Abel Pintos, Benja Amadeo que es amigo. Productores también, gente que yo respeto mucho, como Cris Morena, que ven en ella cosas especiales.".

Marcela Kloosterboer contó una divertida anécdota con Agustina Cherri en medio de una grabación en Martínez

Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri son amigas desde hace muchos años. Desde jóvenes están en la industria y han crecido juntas. Ahora, Kloosterboer recordó sus inicios con Agustina, y reveló una de las travesuras que hicieron en su adolescencia como actrices.

En una entrevista con Pronto, la actriz contó: “Un día, me acuerdo de que estábamos grabando en Martínez y nos fuimos las dos al Unicenter a pasear. Como teníamos un bache de un ratito en medio de una grabación, nos fuimos, pero se nos hizo tarde y nos estaban esperando todos para volver a grabar. ‘Chicas, ¿Dónde están?’, nos preguntaban y nosotras en el shopping”.

Luego reflexionó sobre la importancia de la amistad que mantenían: “Compartimos esa etapa de la infancia adolescencia y estaba bueno porque al no tener a la tarde a tus amigas del colegio, al menos compartíamos tiempo nosotras”.