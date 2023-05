El sábado 20 de mayo, los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli debutaron por primera vez en el Movistar Arena. Con más de 30 mil entradas agotadas. Prometieron una noche a puro rock y cumplieron porque hicieron vibrar a todo el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Luego de llenar 5 Luna Park, de tener su primer show en el Estadio Argentino Juniors, los Airbag siguen rompiendo récord.

Un estadio lleno que se viene preparando desde la tarde. Fans enloquecidos y desesperados por ingresar, con remeras de la banda, carteles con frases icónicas. Se bajan las luces y la multitud enloquece esperando ver salir a sus ídolos. Es claro, el show esta por comenzar. Comenzaron tocando "Revolución" que dio inicio al pogo que no paraba de saltar y cantar enardecidos.

Patricio Sardelli de Airbag

Vestidos como todos un rockers con jeans negros dijeron presente en el escenario. Pato Sardelli, la voz principal de este trío, se robó todo los suspiros de la noche. A su izquierda lo acompañaba su hermano mayor, Gastón Sardelli, en el bajo con un jogging negro, remera y zapatillas deportivas. El menor de los Sardelli, Guido, con unas biker y musculosa negra, acompañó con voz y guitarra. El último pero no menos importante es el baterista de la banda, Sebastián Roascio Goldar quien los acompaña en cada gira.

Guido Sardelli de Airbag

Tocaron temas como "Kamikaze", "Pensamientos", "Cuchillo Guantanamera", entre otros de su último álbum "Al Parecer Todo Ha Sido Una Trampa", que ganó en el 2022 los Premios Gardel como “Mejor Álbum Grupo de Rock”. También estuvieron presentes otros grandes éxitos de la banda como "Vivamos el Momento", "Por mil Noches", "Cae el Sol" y "Solo Aquí", tema de los inicios de la banda cómo "La Partida de la Gitana" con el que hicieron saltar, cantar y enloquecer a su publico.

Gastón Sardelli de Airbag

Los hermanos Sardelli se retiraron del escenario cantando su clásico de despedida “La Sensación” con un estallido de papel picado. Luego de saludar al público y antes de bajar del escenario, sonaron los acordes de “Por una Cabeza”, de Carlos Gardel con el que los Airbag finalizan su show. Pero esto no termina ahí, la banda brindará una fecha más el domingo 21 de mayo para quienes no pudieron estar presentes.

Airbag, una banda que no deja de crecer

Los hermanos Sardelli oriundos de Don Torcuato no dejan de hacer éxitos. Comenzaron con pequeños cover de "The Beatles", Creedence, entre otros hasta que llegaron a una disquera gracias al mayor de los hermanos que hacía escuchar sus pequeñas creaciones. Ante este talento y complicidad de los tres hermanos, los llevó al éxito y no pararon de crecer.

Airbag

Dueños del Luna Park con 5 funciones agotadas, el Estadio Argentino Juniors, hicieron giras a lo largo del país y hasta incluso fuera. Estuvieron en el Quilmes Rock, en el Lollapalooza 2022, gira en México, donde tocaron en distintas ciudades, donde los recibieron con los brazos abiertos.

Airbag

Sencillos con bandas del rock nacional como La Renga, Enanitos Verdes. Cantaron el Himno Nacional Argentino en el Show de Tini junto a Rodrigo de Paul y levantaron la copa del mundo. Y como olvidar cuando fueron teloneros de la icónica banda de rock Guns N Roses en el Estadio River Plate en el 2016 y 2022 y de quienes además, formaron amistad con el guitarrista Slash.

Airbag

Los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli no paran de crecer, todo lo que tocan lo convierten en oro y saben cómo brindar un show a puro rock para todos sus fans que siguen a Airbag durante más de 15 años y van por más.

J.M