Aitana se presentó este miércoles 20 de septiembre en “El Hormiguero”, un clásico programa de España, para hacer la presentación de su nuevo álbum llamado Alpha. Antes de su llegada a los estudios de Atresmedia, varios fanáticos esperaban a la cantante con la intención de sacarse una foto con ella. Todo transcurría normalmente hasta que un padre que acompañaba a un grupo de adolescentes le faltó el respeto por no hacerlo y Aitana reaccionó.

La cantante española es furor

La novia de Sebastián Yatra, que ya se había sacado varias fotos con algunas seguidoras, se disculpó y explicó que no podía tomarse más selfies debido a la falta de tiempo. Allí, un padre, ansioso porque fuera el turno de su hija, le dijo: "Siempre haces lo mismo".

La cantante respondió con mucha cortesía al padre enojado. “Solo te pido que tengas un poco más de respeto. Yo siempre que puedo me paro, solo pido que tengáis un poco más de respeto porque eso no está bien que lo digáis", le dijo Aitana. "Yo siempre que alguien me pide una foto, siempre que estoy en la calle, se la hago. Jamás digo que no", enfatizó. Después de eso, el padre se disculpó y ella le agradeció.

Una seguidora de la cantante, que compartió un video de los acontecimientos, defendió a Aitana. "Esto me parece lo más vergonzoso del mundo. Me parece muy fuerte que sea ella la que tiene que pedir respeto", escribió en redes sociales.

Aitana vuelve a la Argentina este año

La cantante española se presentará en tres ciudades del país. Primero pasará por Córdoba, el 15 de diciembre en la Plaza de la Música. Luego será el turno de Rosario, el 16 de diciembre en el Hipódromo de dicha ciudad, mientras que el 18 tocará en el Movistar Arena de Buenos Aires. Sin dudas, Aitana es una de las artistas de habla hispana más importantes de la actualidad y sus shows serán imperdibles.

La catalana volverá a Argentina

SDM