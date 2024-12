Pasaron 57 años desde que la obra galardonada “Cien años de soledad”, escrita por el colombiano Gabriel García Marquéz, revolucionó el mundo de la literatura. En este sentido, como motivo de homenaje, finalmente se estrenó la miniserie que trajo la historia a las pantallas de Netflix, con actores de gran nivel artístico, como Akima, la modelo colombiana.

El look de Akima en la premier de Cien años de soledad.

En este contexto, Akima le da vida a Rebeca, la hija adoptiva de los Buendía, que llega a Macondo, el pueblo de la novela, con una misteriosa bolsa de huesos para desarrollar a un personaje con aires de misterio, suspenso y muchas sorpresas.

Quién es Akima, la joven influencer y modelo que brilla en Cien años de soledad

Sin embargo, lo más llamativo de Rebeca, es quien la interpreta. Laura Sofía Grueso, más conocida como Akima, es una artista colombiana que pertenece a la industria del modelaje en agencias americanas y europeas. A su vez, es una fiel usuaria de las redes, ya que ejerce su rol de influencer compartiendo su día a día con sus seguidores en videos de TikTok e Instagram.

Akima, la modelo internacional que brilla en Cien años de soledad.

De esta forma, la actriz comparte con sus fanáticos los momentos más emblemáticos de su carrera, desde sus get ready with me (prepárense conmigo) para galas de la icónica revista Vogue, hasta sus preparativos para el lanzamiento de Cien años de soledad. También, muestra cómo recorre el mundo, su rutina de skincare, momentos junto a amigas y familiares y varios de sus looks favoritos. Así, la modelo utiliza las redes como su fuente de trabajo, y se divierte reflejando su simpática personalidad.

La colombiana de 26 años inició la carrera de creación literaria en Bogotá, cuando aún vivía en su país natal, pero luego debió interrumpirla cuando comenzó sus inicios en el mundo del modelaje. Por su parte, hoy pertenece a distintas agencias de mucho renombre a nivel mundial, como The Industry en Nueva York, Nevsmodels en Reino Unido, la empresa de representante de talentos, Colourstalent, en México; Izaio model management en Berlín y ABC Models en Milán.

Con más de 77 mil seguidores en Instagram y 293 mil en TikTok, Akima se posiciona como una de las influencers del momento, no solo por su contenido, sino también por su humor y su belleza, que más que física, demuestra que es interior gracias a la calma que transmite cuando relata acontecimientos en sus reels y tiktoks.

Akima, modelo, actriz e influencer.

Respecto a su personaje en Cien años de soledad, que estrenó su primera parte en Netflix el pasado 11 de diciembre, la actriz se muestra más que orgullosa de su trabajo. Además, compartió todo el proceso con sus seguidores, desde la elección de su vestido para la premier de la miniserie hasta el momento en el que se sentó a ver el proyecto con sus familiares.

Sobre la búsqueda del atuendo, la modelo aseguró, dos semanas antes del evento, que todavía no tenía look, pero que sí lo estaba buscando. “Tengo tantas ideas que no puedo tomar una decisión”, confesó en uno de sus tik toks y aseguró que asemejaba este acontecimiento con “buscar su vestido de novia”: “Creo que ni siquiera casándome me estresaría tanto un vestido”. Además, admitió sentir miedo por lo que piensen las demás personas y les pidió a sus seguidores que le recomienden diseñadores latinoamericanos.

Sin embargo, no decepcionó y cumplió con todas las expectativas cuando mostró en sus redes el vestido final que la acompañó en la premier de Cien años de soledad: una pieza blanca, con detalles en costuras florales, unas cortas mangas, un cuello cerrado y una falda con volumen que le permitió lucir sus zapatos de taco con un cruce frontal.

De esta forma, a pesar de su gran carrera artística como modelo e influencer, Akima demuestra que su actuación en el nuevo proyecto de Netflix es un “círculo mágico y perfecto” para ella, que definitivamente marcará un antes y un después en su vida.

VFT