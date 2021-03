A 10 años del estreno de Hanna Montana, Miley Cyrus se manifestó emocionada

El 24 de marzo de 2006 se emitía el capítulo estreno de "Hanna Montana" con una protagonista desconocida hasta el momento. Hoy, la actriz y cantante Miley Cyrus, que encarnó el personaje principal de la serie, le rinde homenaje con una emotiva carta.

Miley recibió una enorme cantidad de regalos por el aniversario, muchísimos ramos de flores coloridas y hasta un arreglo de dulces con la imagen que caracterizaba al programa, enviada por Joe Jonas, el integrante de la banda The Jonas Brothers y que se mostraron en la cuenta oficial de Hanna Montana.

La actriz, por su parte, se refirió con una carta al personaje que encarnó : "Hola Hanna, Ha pasado un tiempo. 15 años para ser exacta. Desde la primera vez que usé esos flequillos rubios sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego una bata de felpa con la HM sobre mi corazón. En ese entonces no sabía que ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en mi sino en millones de personas alrededor del mundo. Aunque seas considerada un alter ego, en realidad hubo un momento en mi vida donde tuviste mi identidad", comenzaba su catarsis hacia el personaje que la llevó a la fama y en donde estuvo acompañada por su padre, el músico Billy Ray Cyrus.

La serie emitió su último capítulo en enero de 2011 y durante 6 temporadas al aire, fue un éxito internacional que llevaron también a ganar 3 discos que lograron records de ventas en Estados Unidos y estuvieron entre las 20 canciones más escuchadas según Billboard.

Tratando de plasmar sus sensaciones, Cyrus continuaba: "Fuiste un cohete que me llevó a la luna y ya nunca más me devolvió al suelo"

Miley recordó que cuando se presentó en el casting tenía sólo 12 años, ahora ya cumplió 28 y si bien la primera vez fue rechazada, terminó de convencer a los evaluadores mostrando su amplio abanico histriónico.

La actriz continuó agradecida con su relato: "No pasa un día que no me olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank con una sala llena de gente que me ayudaron a cumplir mi destino, y eso es lo que hicieron. Me dieron a ti, el mejor regalo que pude pedir".

Con emoción Cyrus, concluyó: "Te quiero Hanna Montana. Tienes todo mi amor y mi gratitud. Darte vida fue un honor. Estoy en deuda contigo y con los que creyeron en mi desde un principio. Todos tienen mi lealtad y mi más profundo agradecimiento hasta el final. Por siempre, Miley".

El drástico cambio de look de Miley Cyrus que le hizo su mamá

Acostumbrada a innovar y mostrarse tal cual es, Miley Cyrus suele sorprender con originales estilos que definen su personalidad. En esta oportunidad y en medio de la cuarentena, la cantante fue un paso más allá y decidió cortarse el pelo volviendo al look que lució años atrás en su etapa más polémica.

Fue su estilista, Sally Hershberger, quien compartió una foto de Miley luciendo el cabello mega corto y despuntado.