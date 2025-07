Mora Peretti, la hija de Diego Peretti, reveló cómo se salvó a los 10 años: "Solo tenía que existir"

Mora Peretti, la hija del reconocido actor argentino Diego Peretti, se encuentra transitando su propio camino en el mundo artístico, y lo hace con una sinceridad que conmueve. En una entrevista con Revista GENTE, la joven de 21 años habló a corazón abierto sobre una etapa difícil de su vida y cómo el arte se transformó en su refugio y salvación desde temprana edad.

Lejos de quedarse a la sombra del apellido que la acompaña, Mora decidió compartir su historia personal, marcada por la sensibilidad, el crecimiento interior y la necesidad de encontrar su lugar. Con una mezcla de honestidad y madurez, recordó el momento exacto en que, siendo apenas una niña, algo se encendió en ella y cambió el rumbo de su vida para siempre.

En la charla íntima que mantuvo con Revista GENTE, Mora Peretti reveló cómo, a los 10 años, atravesaba un momento de gran inseguridad, marcado por el bullying y el malestar emocional. Su entorno familiar, atento a sus señales, la acompañó a terapia, donde surgió una propuesta inesperada: que se acercara al mundo del teatro. Ese consejo fue, sin dudas, una bisagra en su vida.

Fue así como la actuación se presentó en su camino no solo como una disciplina artística, sino como un verdadero refugio emocional. Mora lo expresó con total claridad: “Encontré un espacio donde no tenía que encajar, sólo existir. Me salvó y hoy me sigue salvando”. En ese espacio encontró libertad, contención y la posibilidad de empezar a construir una identidad propia, lejos de las exigencias externas y de las comparaciones inevitables.

Esa conexión con el arte no solo le devolvió la confianza, sino que también fue sembrando en ella la vocación que hoy sigue explorando. Aunque al comienzo se volcó de lleno a la actuación, con el tiempo comenzó a cuestionarse. A los 21 años vivió otro momento clave: una crisis vocacional que la llevó a redefinir su camino. “Tuve mi crisis vocacional a los 21. Me agarró cuando vi que los proyectos que conseguía no me gustaban. Ahí apareció la dirección”, confesó con la misma honestidad que la caracteriza.

Actualmente, Mora estudia dirección y creó su propia productora, WIF Producciones, por las iniciales de Women in Film, con la que impulsa proyectos con mirada femenina. Su historia es la de una artista que no se conforma con seguir un molde, sino que construye su espacio desde la autenticidad, el trabajo y una sensibilidad que emociona.

La historia de Mora Peretti demuestra que más allá del apellido, hay una voz propia que busca ser escuchada. Su recorrido, acompañado siempre del apoyo de Diego Peretti, es un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta de transformación, contención y empoderamiento desde la infancia.

