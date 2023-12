Rosina y Alan de Gran Hermano solo son dos de los múltiples jóvenes que fueron vinculados a lo largo de todas las ediciones del reality show. Esto es lo común, pero hay actitudes que convirtieron a estos dos participantes en noticia, porque aunque hace horas se aclaró la situación, evoluciona minuto a minuto.

Alan y Rosina

Todo se volvió aún más confuso desde que Rosina le pidió hablar a Alan seriamente. La uruguaya le preguntó qué le pasaba a él con ella, ya que había escuchado versiones de los distintos participantes que le habían comunicado que a él le gustaba.

“Nah, boluda, no me pasa nada, ¿Qué me va a pasar? si yo te jodo como jodo a Denisse, a todos. ¿A vos qué te pasa?" respondió Alan, nervioso. Rosina se vio incómoda y le contestó: "¿A mí? nada, somos amigos. No sé, pero todos me dicen que gustás de mí". Finalmente, Alan explicó: "¿Cómo te enteraste? ¿por los demás o por mí? Si vos me gustaras, yo te diría algo. ¿Alguna vez se notó algo raro?".

La actitud de Alan con Rosina que sigue avivando los rumores de amor

Cuando todo parecía ya tema cerrado, el mismo que le dijo que no quería nada fue a despertarla al día siguiente. Al joven no le importó que Rosina se sienta afectada por su respuesta indiferente y negativa, sino que la mañana del 22 fue hacia la habitación de las mujeres y le dio los buenos días.

Rosina se despertó y abrazó a Alan, que había irrumpido en la habitación y se excusó diciéndole: “Solo quería ver cómo sos durmiendo”. Además, la uruguaya lo saludó de buen humor, con un abrazo y alegría, como es usual en ella. Esto solo trae más confusión en la relación que tienen los hermanitos.

SDM