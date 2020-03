Alberto Cormillot y su esposa enamorados en el Caribe

View this post on Instagram

Buen día ❤️ Ya desayunaron⁉️ Hoy no voy a hablar del contenido del desayuno, sino en la forma de hacerlo ☝️ Sabes cuál es una buena forma de hacer esta comida como el esto de las del día ⁉️ 👉Creando un ambiente agradable, relajado, buena compañía 👉Masticando bien, saboreando mucho 👉Concentrado en tu comida, no haciendo mil cosas y de paso "como" Estos tips no sólo te hacen registrar que comiste, saciarte antes y permanecer más tiempo saciado, sino que también ayuda a una mejor digestión, ideal para los que padecen algún problema digestivo 😉 Si es verdad que en el día a día para los que estudiamos, trabajamos y demás, esto se hace complicado, por eso, es importante priorizar cuando SI se puede hacer, ejemplo, fines de semana, feriados, u otras oportunidades que encuentres💛 (acá marido me dice que le está haciendo muy bien comer con el loro al lado) 🤔 . . . . . . #foods #healthyfood #instafood #loveit #goodtime #goodmoments #honeymoon #breakfastofchampions #healthybreakfast #travel