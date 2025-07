No caben dudas de que Ale Sergi es una de las voces pop más reconocidas de Argentina y Latinoamérica. Su trayectoria profesional comenzó cuando era apenas un adolescente y alcanzó su apogeo de la mano de Miranda! la icónica banda en la que canta junto a Juliana Gattas. El artista musical contó en detalle cómo fue crecer rodeado de música y con una familia que lo apoyaba “pero con sus propias reglas”.

En relación a su niñez marcada por la música, el artista recordó: “El primer instrumento que me regalaron fue una guitarra a la edad de 10 años, no tocaba nada yo, pero agarraba y le metía” y luego agregó: “Mi sueño era ser cantante y compositor, veía que mal que mal le pegaba a las notas”.

Ale Sergi

Ale Sergi sobre sus inicios en la música: “Trabajé en una fábrica de Galletitas para que no me echen de mi casa”

Ale Sergi contó los detalles sobre cómo fue crecer en un hogar con una madre profesora de piano y rodeado de música: “Mi mamá era profesora de piano, en mi casa había mucha música.” Desde pequeño se sintió conmovido por el arte, razón por la que desde niño le regalaban discos: "Me di cuenta de que amaba cantar. Tuve el apoyo de mis padres y me ayudaron a pagar un profesor de canto y yo después seguí mi propio camino.”

Ahora bien, aunque sus padres siempre lo apoyaron en su deseo de abrirse camino en la música, le pidieron que estudie una carrera universitaria o que trabaje y si le iba bien, ellos lo ayudaban a pagar sus clases de canto: "Mis papás siempre me apoyaron pero con sus reglas, me tenían confianza pero por las dudas ‘estudiante algo nene’".

Ale Sergi

Sobre esa época Sergi sostiene: “Trabajé en una fábrica de Galletitas un poco para bancar todo lo que estaba relacionado con la música y con mi pasión y otro poco para que no me echen de mi casa, si bien mis papás me apoyaban muchísimo con la música, la condición era no descuidar el ingreso”.

Luego de tres años trabajando en la fábrica de galletitas, ingreso que le permitía sostener su vocación, trabajó como operador de sonido a la par de que cantaba en una banda de rock: “Y un día dije bueno, voy a hacer música como a mí me guste. Yo venía cantando en un grupo más de rock, como Mollo (...) y no me quedaba bien, no tenía personalidad y encontré mi personalidad ahí, investigando con las máquinas y con mi voz.”

Ale Sergi

No caben dudas de que Ale Sergi logró construir una identidad artística propia que se consolidó con los años. Desde sus primeros pasos con una guitarra hasta su incursión profesional como operador de sonido y cantante, el camino incluyó trabajo, estudio y búsqueda personal, que luego lo consagrarían como una de las voces más representativas del pop argentino.

JO