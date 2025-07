Desde sus inicios como una de las voces más reconocidas de Miranda!, Juliana Gattas supo equilibrar dos mundos: la exigente vida de los escenarios y la profunda entrega que implica la maternidad. Su hija Juana, de 19 años, nacida en el momento en que la banda comenzaba a conquistar al público, marcó un antes y un después en su vida personal.

Con el paso de los años, el vínculo entre madre e hija fue mutando, creciendo, tomando nuevas formas y colores. Juliana apostó por una crianza basada en la libertad, el respeto y la complicidad. Y hoy, ya con Juana convertida en una joven adulta, la cantante no duda en compartir cómo es esta relación que las une con amor y autenticidad.

El cercano vínculo de madre e hija entre Juliana y Juana

Juliana Gattas de Miranda! sobre la maternidad y la crianza de su hija: “Estoy muy atenta, pero la convivencia es como la de dos amigas”

La maternidad, como toda gran transformación, llegó a la vida de Juliana Gattas en pleno auge de Miranda!. Juana, su única hija, nació en 2006, cuando la artista estaba dando sus primeros pasos como referente del pop argentino. Fue en una entrevista reciente donde la cantante se abrió sobre su intimidad y reveló cómo transitó aquellos primeros años de crianza, cómo evolucionó su vínculo con Juana y qué lugar ocupa hoy su rol de madre.

La artista pop fue consultada sobre cómo es “Juliana mamá”, y después de reflexionar unos segundos, aseguró que “creo que buena porque el bebé ha crecido y es una buena persona”. Y es que ese es, quizás, el mayor termómetro para ella: que su hija haya crecido en libertad y se haya convertido en alguien empática, sensible y con mirada propia. A lo largo de los años, supo adaptar su rol y acompañar sin imponer.

Juliana y Juana

Hoy, con Juana convertida en una joven de perfil bajo pero con gran sensibilidad artística, el vínculo madre e hija supo resignificarse. “Ahora que Juana es grande estoy muy atenta, pero la convivencia es como la de dos amigas, hermanas, compañeras… a veces comemos juntas y a veces no, o salimos juntas y a veces no. Se vive con mucha libertad y con roles nuevos, no tan preestablecidos pero de amor”, explicó la cantante, mostrando una faceta cercana, sincera y alejada de cualquier estereotipo tradicional.

Además del cariño y la confianza, lo que más las une es el humor compartido: “Lo que más nos conecta es la risa. Tenemos un humor parecido, nos entendemos fácil. Ella es muy perceptiva, se da cuenta de todo”, agregó la vocalista de Miranda!, dejando en claro que en ese espacio íntimo que construyeron, reina la complicidad.

Juana y Juliana

En una etapa más serena y con la madurez que dan los años, Juliana Gattas vive la maternidad con plenitud. Juana no solo fue parte de su historia como madre, sino también de su crecimiento personal y emocional. Hoy, mientras Miranda! sigue brillando y conquistando nuevos públicos, ella también celebra la relación única que la une a su hija. Porque para Juliana, la maternidad es, sin dudas, otra forma de arte.

MVB