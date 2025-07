En uno de los momentos más emotivos de La Voz Argentina, Ale Sergi, líder de Miranda!, se mostró profundamente conmovido al hablar públicamente del vínculo con su padre, a quien perdió justo antes de que la banda alcanzara la fama. El recuerdo surgió de manera inesperada, en medio del programa, cuando un participante logró remover una herida que aún sigue abierta en el corazón del músico.

Todo ocurrió durante una de las audiciones a ciegas, cuando Ale reconoció en un participante no solo una potente voz, sino también una imagen que lo trasladó directamente a su juventud: la de su papá. El parecido físico y el nombre del concursante despertaron una catarata de emociones que el coach no pudo ni quiso ocultar.

Ale Sergi

Ale Sergi (53 años) sobre la muerte de su padre: "No llegó a verme famoso con Miranda, su fallecimiento fue un canje macabro de Dios"

A lo largo de su carrera con Miranda!, Ale Sergi compartió muchas historias personales, pero pocas veces se lo vio tan vulnerable como en uno de los episodios de La Voz Argentina, donde abrió su corazón al recordar la figura de su padre, fallecido hace varios años. La emoción surgió de forma repentina luego de la presentación de un participante que, sin saberlo, despertó en él una profunda identificación emocional.

El participante en cuestión fue Oscar Burgos, un ex policía de 57 años oriundo de Junín de los Andes. Su interpretación de “Sobreviviendo”, de Víctor Heredia, impactó tanto al jurado como al público. Pero lo que marcó un antes y un después fue lo que provocó en Ale: “Por ahí no tiene nada que ver, y no es por ponerme muy sensible, pero, ¿sabés una cosa? Sos igual a mi papá y mi papá se llama Oscar. Cuando te vi, sentí eso y estoy un poco movilizado”, le confesó al concursante, visiblemente emocionado.

Acto seguido, explicó con más detalle lo que había sentido: “Se parece... cuando me di vuelta y lo vi, como que me bajó. Mi papá no vive y me pasa muchas veces de encontrar gente y verlo”. Las palabras de Ale conmovieron a todo el estudio, incluidos sus compañeros del jurado.

Pero fue cuando relató el vínculo entre su padre y la música que el momento se volvió todavía más conmovedor: “Fue una locura, porque mi papá me apoyó un montonazo con la música y justo cuando empezamos con Miranda!, no llegó ni a verme en el Ateneo. Me fue a ver a 200 mil lugares. Cuando tocaba para 10 o 50 personas, estaba ahí mi viejo bancándome. Cuando agarramos Miranda! y la pegamos… Yo, de alguna manera, sentí como que fue un canje macabro del Señor”.

Este testimonio, cargado de nostalgia y amor, reflejó una faceta desconocida del artista, y dejó en claro cuánto lo marcó la ausencia de su papá en uno de los momentos más importantes de su vida profesional.

En ese instante único, Ale Sergi y el recuerdo de su padre se entrelazaron con fuerza en una declaración sincera que resonó en todo el país. El músico no solo demostró su sensibilidad, sino también la intensidad con la que honra la memoria de quien fue su primer y más incondicional fan.

