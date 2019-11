Alejandra Maglietti habló de su frustrado casamiento con Jonás Gutiérrez: ¿qué hizo con el vestido?

Meses atrás, Alejandra Maglietti sorprendía al confirmar su ruptura con Jonás Gutiérrez. La pareja, que soportó vientos y mareas tras la grave enfermedad del futbolista llegó a su final irremediable tras cinco años juntos.

La noticia sorprendió aún más porque entre los planes de la dupla estaba el de pasar por el altar, de hecho, la panelista ya tenía su vestido de novia y había organizado un festejo de ensueño pero eso no pudo ser. “No sé qué hice con el vestido, lo perdí”, confesó Maglietti a la revista Paparazzi en donde por primera vez habló sobre el mal trago que fue su ruptura.

“No me quedaron ganas de casarme; si en algún momento lo hiciera, va a ser totalmente enamorada, no por un mandato social”, dijo Maglietti al respecto

Vale recordar que la pareja tenía planeado casarse en diciembre próximo luego de un compromiso que se aventuró tres años antes cuando el futbolista le pidió casamiento. "Me dijo que me vistiera elegante. Pedimos un champagne, de fondo había músicos tocando el violín. Él se arrodilló y me mostró el anillo", relató en su momento la bella rubia.