Alejandro Fantino compartió un video desde Dubai con un extraño método de depilación

Alejandro Fantino y su esposa Coni Mosqueira, continúan de viaje en lo que se puede considerar su luna de miel. La pareja lleva días recorriendo distintos países, de hecho el conductor le pidió matrimonio tiempo atrás a la bahiense en Grecia.

Fantino en su recorrida por Medio Oriente volvió a meterse en una peluquería esta vez en la exótica ciudad de los Emiratos árabes Unidos, ya que está en Dubai. Destino muy concurrido en los últimos años, visitado por personalidades de todo el mundo y en el que vivió algunos años Diego Maradona.

Ale Fantino con el objetivo de conocer las costumbres del lugar y vivir la “experiencia completa”, se sometió a un particular método de depilación de orejas y nariz, fiel a su estilo lo filmó y lo compartió en sus redes sociales.

Se puede ver al conductor relatando la experiencia en la peluquería dubaití. “Bueno, ¡Les muestro lo que me pasó de nuevo! ¡Esta vez en Dubai! Ando con mala suerte. ¡Orejas toma 2! Sumen esta vez nariz. La cosa es que entré a una peluquería cualquiera, y le pedí al maestro peluquero que me cortara. El final venía con retoque de algún pelito en las orejas, y como esta vez no vi encendedor como en Estambul, le dije: ‘Metele, papá'”.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira en Egipto, uno de los destinos visitados

Días pasados en la ciudad de Turquía, Fantino se depiló las orejas y para su sorpresa y también dolor, el método empleado fue con un encendedor. En Dubái repite la experiencia imaginando la utilización de un método “más argento” Dijo Alejandro: “Este profesional de las barbas y bigotes dubaitíes va a usar una maquinilla indolora”, pensó, pero eso no sucedió.

El comentario más ocurrente fue el de Coni, pues cuando el peluquero le colocaba, en los orificios de su nariz y oreja, un palillo con cera, su esposa lo comparó con “un chupetín”, generando risas.

Según el periodista “Uno debe conocer las costumbres de las ciudades, de los lugares, debe probarlas en todo sentido. Comidas, religiones, extracción de bellos...”, dijo Fantino un tanto irónico mientras aguardaba por el momento más crítico del procedimiento.

El momento del “tirón” fue inolvidable, en el video el conductor escribió: “le metió cera y arrancó nomá'”). Finalizada la sesión Fantino comparó su experiencia en Dubai con la de Estambul, y les preguntó a sus seguidores con cuál de ellas se quedaba. “Creo que prefiero el encendedor del peluquero de Turquía!”.

El viaje de Alejandro continua, ya pasaron por Turquía, Egipto, Jordania y Dubai, a seguir las redes para conocer los próximos lugares y las experiencias.

GR