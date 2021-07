Feliz con su conducción de "Intratables", Alejandro Fantino contó que su novia, Coni Mosqueira, es "central" en su vida porque pase lo que pase siempre lo acompaña y que tiene pensado convertirse en padre con ella.

"Ella es central en mi vida porque al lado de Coni pasé cosas feas, cosas buenas, y nos acompañamos en la vida. Hay que estar atento cuando te aparece alguien así”, le dijo a "Esto no es Hollywood".

Luego le preguntaron cuando iban a tener hijos y él respondió: "Nuestra idea es que suceda en un año y medio o dos, es lo que planificamos. Si viene antes, viene antes. Pero sería hermoso si nos llega en el tiempo que planeamos que llegue. Y eso será en no mucho tiempo, pero no ahora”.

El conductor ya es papá de Nahuel, que tiene 30 años y vive en Córdoba. Alejandro retomó el contacto con Sandra, la madre de su hijo, hace dos años. “Ella en su momento fue bastante picante, pero ahora chateamos seguido y me manda alguna foto. Vive en Cosquín, es una mujer elevada espiritualmente, con una paz interior muy alta. Y Nahuel es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Yo lo conocí cuando él tenía 11 años. Al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo", cerró.

Alejandro Fantino reveló cuándo quiere ser padre con Coni Mosqueira.

Alejandro Fantino reveló por qué con Coni Mosqueira no duermen en dormitorios separados

Feliz desde hace ya unos años con Coni Mosqueria, Alejandro Fantino vive su relación de pareja al máximo y comparte con ella todo el tiempo que tiene libre. Si bien apenas comenzó la pandemia comenzaron a convivir en la casa que tiene él en El Golf de Nordelta nunca más se separaron aunque ella sigue teniendo su departamento en Capital y a veces por cuestiones laborales se queda allí. En esta oportunidad, el conductor y la modelo brindaron una nota y él terminó contando porque ya no duerme en dormitorios separados con su pareja como si lo hizo con sus anteriores mujeres como Miram Lanzoni, por ejemplo.

"Con la convivencia nos conocimos más en profundidad y nos fortaleció como pareja", comenzó diciendo ella a la revista Hola Argentina y luego cuando los consultaron sobre su dormían separados Alejandro contó que su novia no quiere saber nada con eso: "Yo lo recomiendo... ¡pero Coni no lo acepta! Creo que es algo que está atravesado fuertemente por una cuestión cultural... No te vas a amar menos por dormir dos noches en cuartos separados. Tal vez, tuviste un día complicado y dormís mejor. Yo soy grandote, mido 1,84 y me muevo mucho. También me pasa que soy hijo único y siempre dormí solo... Y Coni dormía con sus hermanas. Ella me enseña a compartir. Con la plata soy desprendido. Pero en algunas pequeñas cosas, no; me sacás mi lapicera y me vuelvo loco", reveló.

Ella, por su parte explicó por qué dormir separados durante la convivencia es algo que no se negocia: "Es de público conocimiento que Ale dormía en cuartos separados con parejas anteriores, pero para mí eso no es negociable. Cuando no dormimos juntos es porque no estamos bajo el mismo techo. En la casa, como es tan grande, me armé mi sector y tengo un cuarto donde me maquillo y lo uso para sacarme fotos porque en la cuarentena muchas marcas me mandaban sus productos para generar contenido", cerró ella.

FL