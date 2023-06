Alejandro Marmo afirma que el descarte está en la oscuridad, pero que también allí hay luz. “Los materiales que están oxidados tienen melancolía y una necesidad de expresión. No están muertos, están descartados. Ahí encontré un método de salvación espiritual, arranqué un camino, que primero fue literatura y después volumen. Pero no tiene que ver con un concepto plástico, sino espiritual. El material es el reflejo de lo que uno tiene adentro. Y el material está esperando esa transformación, lo mismo que espera el corazón de los seres humanos”, le dice Alejandro Marmo (52) a CARAS en su taller de Fátima.

A él se lo conoce por ser el autor de los murales de Evita que están en la 9 de Julio (en la que mira hacia el sur con una sonrisa dedicada a los obreros de las fábricas y la que mira hacia el norte, ofreciendo un discurso). También se lo relaciona con el Papa Francisco, ya que mantiene una estrecha amistad y colaboración con él desde que era Jorge Bergoglio.

“Lo de las Evita en la 9 de Julio, son como situaciones literarias que nunca imaginé en mis orígenes en Villa Bosch. Siento que no me hacen a mí, construyen una etiqueta que simplifican a una persona. Igualmente lo vivo con mucha felicidad, las tengo en la gran constelación de mis experiencias de vida. A los murales de Evita no los veo como algo propio, cuando salieron del taller empezaron a pertenecer a la sociedad. Ya no las considero obras mías, sino te volvés loco. Te parás en le 9 de Julio y le decís a todo el mundo: ‘Che, ¿sabés quién soy yo?’”, explica Marmo y cuenta que a su hijo Constantino (11) lo bautizó en Buenos Aires Jorge Bergoglio; y a sus otros hijos, Magdalena (9) y Vicente (6) los bautizó el Papa Francisco en Santa Marta, en el Vaticano.

La escultura de Evita en la 9 de Julio

Alejandro Marmo creó una Raffaella Carrá iluminada, escultura que será exhibida en Italia

Alejandro Marmo hizo esculturas que están distribuidas por la ciudad de Buenos Aires, provincias de la Argentina, varios países del mundo, en aeropuertos, estadios, estaciones de ferrocarril… Entre otras siluetas realizó la del Padre Carlos Mugica, San Martín, Diego Maradona, Leonardo Favio, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Rodrigo, Raúl Alfonsín, Carlitos Balá, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Luca Prodan, entre tantos personajes populares. Recientemente instaló una escultura de Carlos Gesell, en Villa Gesell; y la de Raffaella Carrá próximamente estará en Roma, creando un puente entre la Argentina e Italia. “Todos pertenecen a series de Iluminados, por eso los represento como figuras siluetadas en hierro e iluminadas”, dice.

La escultura de Raffaella Carra hecha por Marmo

Una de las colaboraciones que Marmo realizó con el Papa Francisco fue el emplazamiento de esculturas de una Virgen de Luján y un Cristo Obrero en los jardines del Vaticano. “Con Bergoglio siempre coincidimos en que la periferia es el lugar donde nace todo. Ahí encontramos percepciones, intuiciones, las emociones más fuertes. La idea era que en el Vaticano quede una simbología que tenga que ver con eso, con las periferias, por eso estas obras conviven con el arte renacentista del Vaticano. En un lugar tan visible quedó el testimonio de lo invisible, que representa la problemática social que no se suele ver”, explica este artista hijo de una madre sobreviente del Genocidio Armenio, y de un padre italiano veterano de la Segunda Guerra Mundial.

El taller de Alejandro Marmo en Fátima, un templo de inspiración

Alejandro Marmo

Su taller de Fátima está plagado de obras y hasta tiene exhibidos dos autos Siam Di Tella modelo 63. “La historia argentina se la puede contar de diferentes formas, y los autos representan mucho de nosotros. Un auto te vincula con el primer viaje a Mar del Plata o con un tío que te llevaba a pasear”. De su taller dice: “Pase por la ruta y vi un terreno baldío, pero en realidad vi al taller, lo vi en lo invisible. Es como vi a Evita en la 9 de Julio antes de que esté instalada. Las obras se ven antes de hacerlas”, afirma. “En este taller reina la armonía en la diversidad. Acá estoy en plenitud porque para mí el pensamiento creativo es una religión. Tengo gallinas, puedo compartir el espacio con mis hijos, es un lugar lúdico. Tiene que ver con construir nuevos recuerdos, para quien habla y para mis hijos. Nunca me autolimito. A mí el prejuicio no me hace crecer”, concluye.



