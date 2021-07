Conocé a Sergio Japino, el amor de Raffaella Carrà que la acompañó hasta el final 

"Raffaella nos dejó. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre” fue el comunicado que dio Sergio Japino para despedir al gran amor de su vida, la cantante italiana Raffaella Carrà.

El coreógrafo y director de televisión mantuvo una relación, entre idas y venidas, con la artista por tres décadas, y fue quien la acompañó hasta sus últimos días. “Sergio es una persona que me guía, me aconseja, me quiere bien. Es un faro al que mirar” dijo la cantante en una entrevista hace algunos años.

Conocé a Sergio Japino, el gran amor de Raffaella Carrà que la acompañó hasta sus últimos días

Raffaella y Sergio comenzaron su vínculo a principios de los 80, luego de que Carrà terminara su relación con el locutor radiofónico y compositor Gianni Boncompagni, quien ayudó a la diva a componer algunos de sus éxitos, como ‘Fiesta’, ‘Tanti auguri’ y ‘Tuca tuca’. Japino, en ese entonces se desempeñaba como coreógrafo de dos de sus programas televisivos en Italia: ‘Fantastico 3’ y ‘¿Pronto Raffaella?’.

Luego en la década del 90, Japino dirigió sus programas en TVE y Tele5: ‘¡Hola Raffaella!’, ‘A las 8 con Raffaella’ y ‘En casa de Raffaella’. Oficialmente, su relación se mantuvo hasta los años 90, pero, aunque se los vio acompañados con terceros, la cantante y el director de televisión fueron inseparables y jamás oficializaron el final de su relación.

Se enamoraron a primera vista, y fuentes cercanas a la pareja aseguran que, en un principio, Raffaella se resistía a comenzar una relación con el coreógrafo 11 años menor que ella. A pesar de los obstáculos y sin darle relevancia a las críticas de la prensa, la pareja pudo consolidar su amor. Si hay algo que pudieron demostrar a la audiencia, fue su gran capacidad de trabajar en equipo, destacándose como grandes productores musicales.

En 2014, Raffaella presentó en España de su sencillo ‘Toy Boy’, y estuvo acompañada por Sergio. “Yo he tenido por muchos años a este hombre. Es un coreógrafo y el numero uno como director de televisión. Él ha llevado las riendas y estamos como compañeros” aseguró en ese entonces la cantante italiana en una entrevista, y agregó sobre su gran amor: “Un espejo en el que mirarte y con el que puedes saber dónde te equivocas y donde estas. A veces, puedes encontrar luchas muy fuertes, pero de este choque puedes sacar cosas y salir adelante”.

Por suerte, Raffaella siempre supo que de la mano de Sergio Japino, estaría bien cuidada y contenida en sus producciones, ya que él era un excelente director de televisión. "Alcancé el éxito a los 26 años y a esa edad era todavía una niña. Esos 26 años no son como los de hoy en día, que a esa edad ya se es mujer y se puede llevar las riendas de su vida. En aquellos tiempos, me miraban y me decían: "Qué simpática y qué guapa". Pero no quería ser simpática y guapa. Yo quería me demostrar a mí misma que valía. Afortunadamente, he tenido directores que me han dado esa oportunidad" aseguró la italiana en una entrevista.

Aunque Raffaella había querido ser madre, con Sergio no logró cumplir este sueño. Fuentes cercanas a la pareja, aseguran que éste fue el gran trauma que tuvo que atravesar la cantante. “Se me pasó el tema biológico. Fue una pena, pero la vida se dio así” contó ella en una entrevista. De haber sido madre, hubiese criado a sus hijos con total libertad, ya que Raffaella celebraba la unión civil entre personas del mismo sexo.

