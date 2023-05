Alejandro Sanz brindó el primero de sus cinco shows en Buenos Aires y se emocionó con su público: "No quiero irme"

Alejandro Sanz deleitó a su público en la que fue la primera de las cinco presentaciones que se llevarán a cabo en Buenos Aires. El día más esperado por sus fans finalmente llegó y el reencuentro con su ídolo fue mágico.

El show de Alejandro Sanz duró aproximádamente dos horas durante las cuales el artista hizo un recorrido completo por su discografía, tanto fue así que interpretó canciones que parecían guardadas muy en el fondo de la memoria de los espectadores que se sorprendían al oírlas.

Alejandro Sanz en el Movistar Arena.

El músico español entonó clásicos como: "No Es Lo Mismo", "La Fuerza del Corazón", "Amiga Mía" y "¿Y Si Fuera Ella?", "Paradaise", "Mi Soledad y Yo", entre otros. Y de esta etapa reciente en la inmensa carrera de Sanz los aplausos de los llevaron "La Rosa", "Iba" y "Correcaminos".

Una de las grandes sorpresas fue cuando Alejandro Sanz interpretó "Contigo" de Joaquín Sabina. Pero eso no es todo, ya que también homenajeó a nuestro país luciendo un pin de Argentina en la correa de su guitarra en la apertura del show. Aunque antes de terminar, se colocó otra guitarra que tenía toda la correa con nuestra bandera.

Los momentos más emotivos del show de Alejandro Sanz

Cuando saludó a las 15 mil personas que se reunieron para verlo en vivo en su primer show en Buenos Aires, Alejandro Sanz expresó: "Generalmente no soy muy elocuente y esta noche menos, la emoción nos invade". De esa forma dejó en evidencia cuán importante es para él presentarse en Argentina.

Ante la ovación que le brindaba el público cada vez que les hablaba, Alejandro Sanz se mostró conmovido y se sacó los lentes para que todos puedan mirarlo a los ojos. "Como me cuesta irme, en serio. Cada vez que toco en Argentina, no me quiero ir", confesó el músico español.

Como si eso fuera poco, el compositor se sentó en el piano para tocar "No Ves", generando un clima de romanticismo y conexión total con su gente que pudo disfrutar del artista en todo su esplendor: como cantante y como músico.

Alejandro Sanz en el Movistar Arena.

Alejandro Sanz se refirió al mundial de Qatar 2022

Es de público conocimiento que Alejandro Sanz hinchaba por la Selección Argentina durante el mundial de Qatar 2022 y no dejó pasar la ocasión para hacer mención de eso. "Gracias por ese mundial que lo disfruté como si fuera nuestro. No sé cómo fue pero fue una conexión así como 'Dios, estamos ganando el mundial'", expresó el cantante.

"Fui muy feliz porque se lo merecen, por muchas cosas. No solo por el talento, sino por la pasión. Dicen que los ingleses inventaron el fútbol, pero la pasión se inventó aquí, no tengo dudas. Y por Leo y por todo el equipo que hicieron un trabajo increíble", agregó orgulloso del fútbol nacional.

"Felicidades, gracias también por hacerme disfrutar de eso como uno más de ustedes. Dios me los bendiga", cerró Ale Sanz antes de su primera despedida. Y digo primera porque por supuesto que el público lo hizo volver a costa de gritos y cánticos.

Quedan por delante 4 fechas más: 6, 11, 12 y 14 de mayo. Las localidades de todos los shows de Alejandro Sanz están agotadas, como ocurrió en Córdoba y Rosario que fueron los primeros en poder reencontrarse con el cantante.