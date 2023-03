Tini Stoessel y Alejandro Sanz son muy buenos amigos. Tanto es así que grabaron juntos la canción "Un beso en Madrid" que compuso la cantante especialmente para grabar con él. Además, ella fue su asesora en La Voz España 2020.

"Te quiero, te respeto y te admiro mucho", le escribió la novia de Rodrigo De Paul al músico en un posteo de ese entonces.

Por toda esa buena onda que tienen, siempre que sus agendas coinciden, tratan de verse y ponerse al día de sus vidas.

En esta oportunidad, se supo que Alejandro Sanz invitó a Tini Stoessel a un asado en su casa en una de las visitas de la cantante a España.

El asado que compartieron Tini Stoessel y Alejandro Sanz

Alejandro Sanz estuvo de invitado en el famoso programa español "El hormiguero". Durante la entrevista, Pablo Motos, contó que había estado en un asado en lo del cantante al que también había ido Tini Stoessel y dio detalles de ese encuentro.

Alejandro Sanz y Pablo Motos en El hormiguero.

"Me invitaste a un asado en tu casa. Bueno, no, me autoinvité. Vino Tini y me dijo que iba a ir entonces me autoinvité. Salimos al jardín y de repente sale un señor que no conozco 52 pasamontañas", comenzó contando el conductor. "Parecía que ibas a robar un banco", le dijo al músico, quien explicó que hizo eso para cuidarse de no enfermarse porque estaba por empezar una gira.

Pablo Motos también contó que en ese asado al que fue Tini Stoessel, Alejandro Sanz tampoco quiso comer porque comenzaba la gira. Sin dudas, fue un encuentro muy divertido que seguramente quieran repetir cuando la cantante visite de nuevo el país del viejo continente.