Tini Stoessel se encuentra en una importante gira por los Estados Unidos donde está cerrando el "Tini Tour". Desde sus redes sociales, la cantante compartió unas palabras de agradecimiento y en el mismo, su padre Alejandro Stoessel dejó un mensaje poniendo fin a un conflicto.

"Gracias a cada persona que hizo parte de esta gira inolvidable, gracias a cada persona que nos acompañó, gracias porque en cada show nos emocionamos hasta las lágrimas", fueron algunas de las palabras de la ex de Rodrigo de Paul en Twitter.

Mensaje de Tini Stoessel

Semanas atrás, Tini y Alejandro Stoessel estuvieron en boca de todos cuando se corrió el rumor de que estarían peleados. Quien dio la información fue Juan Etchegoyen en Mitre Live: "En los últimos meses, hubo problemas laborales, algunas cosas que la triple T se enteró y que no le gustaron, solamente voy a decir eso porque no prefiero no profundizar”.

Luego, agregó: “Esta data que te cuento surge desde las entrañas de la música, es bien íntimo, Tini no está en un buen momento con sus padres por temas ajenos al familiar, todo tendría que ver con su carrera”, y concluyó.

Tini y Alejandro Stoessel

Lo cierto, es que el padre de La Triple T rompió con todo rumor con unas sentidas palabras que dejó muy en claro que entre ellos sigue siendo muy cercana.

El mensaje de Alejandro Stoessel a Tini que desmiente un conflicto

"¡Leer tu mensaje me llena de orgullo y felicidad! Solo los que estuvimos cerca tuyo, sabemos lo que representó para vos llegar al final de esta gira épica", escribió Alejandro Stoessel.

Mensaje de Alejandro Stoessel

Luego, Alejandro Stoessel agregó: "Te veo brillar, entregar tu corazón, mostrarte tal cual sos, dejando todo sin importar el lugar ni la cantidad de público. Y esa es tu esencia, eso te hace única y especial. Te mereces cada logro y cada aplauso, te amo", cerró el padre de Tini Stoessel poniendo fin a los rumores de conflicto entre ellos.

J.M