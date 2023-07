Alex Caniggia se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, a nivel personal ya que es conductor en ‘’Los Desconocidos de Siempre’’ por la pantalla de El Trece y en el plano amoroso, está más enamorado que nunca de Melody Luz y están de convertirse en padres primerizos, con la llegada de su hijo Vincenzo.

Hace un mes la pareja compartió imágenes de las últimas ecografías que la bailarina se realizó para conocer la carita de su hijo y se puede apreciar una mini risita, al notarlo, Alex y Melody no pueden más de la emoción para darle la bienvenida al pequeño.

"Yo no nací y ya hago caras serias... Tiene la sonrisa pícara del papu (Alex) y mis caras de ort... ¿No que sí?", indagó la bailarina, fiel a su estilo y humor.

Por otro lado, el día de ayer, Alex Caniggia reveló en su programa si está en sus planes a futuro casarse con la madre de su hijo. Con la visita de Celeste Muriega que participó en ‘’Los Desconocidos de Siempre’’ y contó un poco sobre su vida actual junto a Christian Sancho: ‘’Muy bien’’, respondió la modelo ante la consulta de Alex y añadió: ‘’Con un presente muy bello, estoy a punto de casarme, ¿Podés creerlo?", expresó incrédula.

Alex Caniggia y Melody Luz

Luego, Alex quiso saber si era la primera vez que la bailarina se casaría y ella afirmó que, además de revelar que seguro va a ser la única vez que lo haga. Por otro lado, Celeste decidió ir por otro lado y está vez preguntarle al conductor: "Vos, ¿para cuándo?". Sin embargo, el hijo de Mariana Nannis negó rotundamente casarse y Muriega retrucó: "¿No? Pero viene el baby.", indagó nuevamente.

Finalmente, Alex Caniggia terminó con cualquier tipo de especulación sobre una posible boda, ya que no está en sus planes: "Sí, viene el baby, pero casamiento no. Porque viste que los casamientos son como… no quiero decirte nada pero..’’, manifestó, en referencia a que a veces traen problemas y mala suerte.

D.M