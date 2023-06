Alex Caniggia no tiene demasiado filtro y con su toque humorístico, liquida a quien se le ponga en su contra. Así pasó con L-Gante, con quien tiene una disputa hace ya bastante meses y, a pesar de que hay momentos en que esta guerra se calma y parece que está todo bien entre ellos, cada tanto el conflicto se reaviva cuando alguno lanza una picante declaración en las redes sociales.

El enfrentamiento comenzó el año pasado, allá por noviembre, por una declaración de Alex Caniggia: "Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap, ¿o no? Qué L-Gante, ni esa música de hoy en día pedorra". Por supuesto que el cantante no se quedó callado y respondió con todo lo que tenía. "Mi música podrá ser pedorra pero, por lo menos, lo que tengo me lo gané yo y a la gente le trasmito que ellos también pueden. Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad", contraatacó L-Gante sin filtro.

L-Gante le respondió a Alex Caniggia las críticas que le hizo a su música

Este fue tan sólo el comienzo de esta interminable disputa entre Alex Caniggia y L-Gante, que cada vez que uno sube algún dardo, el otro redobla la apuesta y contesta con mucha más picardía. Así, el enfrentamiento se extendió por meses y meses, con algunos descansos en el medio. Hacía bastante que no se daban en las redes, por lo que sorprendió cuando el hijo de Claudio Paul Caniggia atacó al cantante.

Hace algunos días, L-Gante fue detenido tras ser acusado por privación de la libertad agravada por el uso de armas de fuego. Todavía no le dieron la libertad al cantante, pero parece que eso no lo frenó a Alex Caniggia, que hizo una chistosa y ácida comparación en sus redes sociales.

La picante comparación de Alex Caniggia a L-Gante

Parece que Alex Caniggia estaba aburrido y recordó que tenía un enfrentamiento vigente con L-Gante, que actualmente está detenido, y decidió reavivar la chispa del conflicto con el humor que lo caracteriza. Al igual que como inició este longevo enfrentamiento, el mediático se refirió a la música del cantante con una comparación que dio de que hablar: lo comparó con un animal.

La burla de Alex Caniggia a L-Gante

"Este animal emite sonidos de alta frecuencia que pueden dañar el oído humano. Lo de la izquierda es un delfín", compartió Alex Caniggia en sus historias de Instagram. Esto es un meme en el que se ve una imagen de L-Gante a la derecha y un delfín a la izquierda. Sin embargo, por lo menos por el momento, el mediático no obtendrá respuesta alguna por parte del cantante ya que se encuentra detenido y no puede defenderse.

