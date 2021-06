Alexander Caniggia, íntimo: "Cuando no quiero hacer algo, lo dejo"

Fiel a su estilo volvió a hacer lo que más le gusta: sorprender a todos y encender la polémica. Y es que después de convertirse en uno de los favoritos del público, Alexander Caniggia (28) no solo dejó de ser parte de “MasterChef Celebrity”, sino que lo hizo de manera imprevista y en medio de versiones cruzadas; que fue descalificado, que decidió irse.

“Fue un ciclo cumplido. Me fui y renuncié porque creo que ya aguanté un montón. Le dejé a los otros participantes la posibilidad de poder ganar el concurso. Si no renunciaba era obvio que lo ganaba yo”, confiesa en diálogo exclusivo con CARAS el hijo de Mariana Nannis (56) y Claudio Paul Caniggia (54), cuya escandalosa salida del reality de Telefe, éxito total de rating, se concretó el domingo 6 cuando el jurado lo descalificó tras ausentarse de la gala de eliminación.

“No pude haber sido descalificado porque yo renuncié. Eso podía pasar si estaba en el programa y algo sucedía ahí. Me cansé, no quise ir más. El Rey dijo ¨chau¨, ¨arrivederci¨. ¿Viste cuando hay una etapa superada? Bueno, pasó eso. Ya no quería cocinar más. Y cuando no quiero hacer algo, lo dejo. Como soy el número 1, el emperador, lo hice. Ahora tienen el campo libre los otros”, desafía el mellizo de Charlotte Caniggia (28), acorde a lo que ya había reconocido su manager, Fabián Esperón, en las horas posteriores a la decisión tomada. Instalado en Hudson, zona sur del gran Buenos Aires, Alexander Caniggia estuvo grabando durante cuatro meses unas seis o siete horas por día y requería de otras tres para ir y volver desde su casa al set de “MasterChef Celebrity”. Eso, dicen, agotó su entusiasmo, aunque desde su entorno también reconocen su carácter impredecible y competitivo. Como fuera, el excéntrico mellizo volvió a ser el centro de las miradas.

Alexander Caniggia confirmó que se dedicará a ser empresario gastronómico.

“Me gustó mucho estar en el programa, pero después empecé a aburrirme al cocinar. Yo en mi casa no cocino, esa es la verdad. Toda la magia que tiraba surgía ahí, en ¨MasterChef¨. Como viajo mucho y conozco las comidas de los países, iba al mercado, pensaba en el plato y la magia surgía. Lo que pintaba, pintaba. Y me podía ir muy bien, como pasó muchas veces cuando gané muchas estrellas y medallas, o muy mal. ¡Pero igual la rompí! Con el único que me hice amigo es con Donato de Santis, con quien seguimos hablamos por WhatsApp. Es un capo”, admite Caniggia. “Fui el favorito de la gente. Y pese a que todos los ¨barats¨ decían ¡Este qué va a cocinar! ¡va a durar una semana!, después demostré que podía y ¡les cerré el c... a todos! Tal cual pasó también en el ¨Cantando¨. Esto fue lo mismo, pero con la cocina”, agrega.

Y redoblando todas las apuestas, remarca: “Haya la guita que haya si algo me dejó de gustar no lo hago más, no me importa eso a mí. Me gustan los realities pero más me gusta el mío, ¨Caniggia Libre¨. Ahora estamos viendo cuando vuelve (ya en su tercera temporada junto a su hermana Charlotte) No sé si soy un showman…simplemente soy yo. Así como me ven en la tele soy en mi casa, en todos los lugares. Puede ser que sea polémico, pero la realidad es que soy un diferente. Eso pasa. Es la única palabra que podría elegir. La gente busca diversión y más estando en pandemia. Quieren, por lo menos, llegar a casa y ver algo gracioso. La gente quiere joda. Soy polémico, pero divierto a la gente. No soy un personaje, no lo tengo. Pero sí mucha onda, energía, vos me viste acá, siempre activo. Las palabras que invento, los tonos, reacciones, todo vienen de la mente del 1”.

Alexander Caniggia habló de su salida de Masterchef.

Con nueva rutina y tatuajes en su cráneo (como un ángel que dispara una ametralladora) Alex afirma que ahora decidió priorizar otros proyectos. “Soy streamer y ahora empresario. Como no grabo más hoy me dedico a mis emprendimientos. Saqué mi marca de ropa la semana pasada, AC Official, que se puede comprar por su página web. Son camisetas y shorts, bien con mi estilo, colorinche y flúo, que diseñé yo mismo, algo que me gusta mucho hacer. Tal vez saque otros modelos de invierno, lo estoy analizando. El estilo de la marca es streetwear, ropa grande XXL, bien yankee, con mucho flow”, cuenta el mellizo sobre la colección que puede verse en el perfil de Instagram @ac _ officialok y adquirirse en www.acofficialok.com.

“Para mí lo primordial es estar facha, siempre. Soy muy de la pilcha y gasto mucha plata en eso. Me gusta tener onda. Siempre compro afuera la ropa, aunque ahora con la pandemia no lo puedo hacer, porque ya no viajo. Nadie me asesora, siempre elijo solo mis looks. Si hay una cosa que no hago es escuchar a los demás. Siempre fui así y desde chico. Siempre hago lo que quiero”, explica sobre su personalidad y estilos camaleónicos.

Y sobre su flamante aventura gastronómica, devela: “También sale ¨Xela Burguer¨ para todo el país. Dejé de cocinar para ser empresario, un businessman. Se trata de la hamburguesa que hice en ¨MasterChef¨ y con la que gané mi medalla de oro, como mejor plato de la noche. Como era un plato libre, podíamos hacer lo que queríamos y yo elegí hacer una hamburguesa con todo y así pintó. Y ahora se me ocurrió este proyecto. Mis seguidores van a estar sacados”.

Alexander Caniggia.

Según adelantan, la “Xela Burguer” (el nombre de Alex al revés) llegará como parte de una edición limitada y una experiencia gastronómica diferente; la hamburguesa gigante, copia exacta de la que hizo en el reality, no solo podrá ser compartida por hasta cinco comensales (con un 1,200 aprox. kg de carne) sino que será presentada en una caja con la foto de Alexander en la que también habrá algunas sorpresas y un código QR que ofrecerá desde un mensaje de Caniggia, a premios como la posibilidad de conocerlo en persona. Un producto premium con un valor de 6.969 pesos que podrá adquirirse solo por delivery y a través de diferentes sedes (Instagram @xela.burgers). En un futuro, el objetivo es sacar otros sándwiches con expresiones como “Barats”, “High Society” y “El Gran Emperador”, que Caniggia ha hecho famosos.

Alexander Caniggia habló de situación sentimental: "No soy de citas"

A pesar de su nueva faceta, Alexander Caniggia, sin embargo, aclara que su plan no es alejarse del mundo del espectáculo. “No voy a dejar la televisión, no es eso. Por temas de contrato mis televidentes por cuatro meses no van a poder ver al rey, pero pronto voy a volver. Me gustaría conducir, tener mi programa, eso sería lo mejor”, confiesa el mellizo, quien dice no estar más en pareja. “Estoy soltero desde hace siete meses. Lo voy llevando muy bien y hoy puedo decirte que no me gusta estar en pareja. Me gusta estar solo, estoy en esa. No sé si me cansé, pero hoy lo mío es puro rock and roll (ríe). Lo que no me va es el tema virtual. Yo voy al grano. ¿Si pido hisopado negativo? No hace falta el hisopado conmigo, pero obviamente no me caigas con coronavirus. Hoy estoy soltero, a puro rock and roll y feliz. Dame soltería pura, a morir”, se sincera.

Alexander Caniggia aseguró que no se alejará de la tele.

“No soy de citas, ni de ir a comer solos con una chica, por ejemplo. No. Me gusta más salir en grupo, con amigos, amigas. No soy muy romántico la verdad. Y es fundamental una chica con humor, onda, rock and roll, pero no sé si tatuada, para eso estoy yo. No me gusta tanto. Así que así estoy hoy, con puros proyectos, business. Claro que me gusta estar en los medios, para mí es algo normal, como tomarme un café en mi casa, ir a ¨MasterChef¨ o adonde sea. Con que me guste hacerlo y me divierta, listo. Y cuando eso no sucede, me voy”, asegura el hijo de Mariani Nannis.

“Mamá nunca me aconsejó, por más que ella sea una persona mediática. Ella siempre fue más de decirme ¨Hacé lo que quieras¨. Y yo soy así, tal cual. Con mamá hablo todos los días, ella está muy bien. Le dije que tenia que ser conductora, pero no quiere. Soy muy aferrado a mi madre, mi ¨cuore¨ está con ella, re. Con Charlote también nos contamos como está cada uno. Yo le dije de venir a MasterChef, pero ella no quiso. Íbamos a estar los dos, pero no quería cocinar; me dijo ¨Ni en pedo¨”, reconoce. Y sobre su relación con su padre, Claudio Paul, de quien sigue distanciado, concluye: “No hablo más con él, no hay relación. No hubo acercamiento tampoco en este tiempo, nada, igual que antes. ¿Si hay una posibilidad de sentarnos a hablar y recomponer el vínculo? La verdad es que no está en mis planes, por ahora no.”