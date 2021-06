Alex Caniggia y una nueva polémica en MasterChef Celebrity 2: no se presentó a la final

Alex Caniggia y su participación en Masterchef Celebrity 2 llegaron a un abrupto final en medio de la polémica. Tras los rumores de renuncia y malestar con la producción del ciclo culinario de Telefe, mucho se dijo sobre la salida del hijo de Mariana Nannis. De hecho, Marcelo Polino, aseguró que el joven fue descalificado por su inadmisible conducta.

Ahora, en una semana en donde el programa está grabando la final del ciclo, Alex volvió a estar en boca de todos cuando se ausentó a la filmación en donde estaría como invitado.

Fabián Esperón, representante del mediático, habló con Intrusos y Rodrigo Lussich afirmó que Caniggia no será parte de la final, ni estará presente como público en el último programa.

"Vamos a decir una cosa que Fabián Esperón no lo dirá, vamos a spoilear, pero Alex Caniggia no va a estar en la final de MasterChef, ni siquiera de visita. Ayer no se presentó en la grabación, a la que fueron casi todos los participantes de la edición actual", dijo el periodista.

"No sé si la relación quedó tan mal, pero Alex no fue ni para despedirse en la final", cerró.

Qué otra figura no estará en la gran final de MasterChef Celebrity 2

En medio de las últimas grabaciones de Masterchef Celebrity 2, se supo que además de Alex, Flavia Palmiero tampoco será de la partida. "Tenía un viaje programado, antes de saber cuándo se grabaría la final del programa. No estará", revelaron desde la producción del ciclo.



Tras la salida de la actriz, el pasado 21 de marzo, mucho se dijo de los roces que habría tenido con Germán Martitegui. De hecho fue Rodrigo Lussich quien afirmó que los malos modos del jurado habrían enojado a Flavia.

Palmiero le había dedicado un mensaje al cocinero en sus redes en donde dejaba ver su disgusto: "Señor @germantegui le tengo respeto, no creo q lo de ayer haya sido con mala onda. Ud sabe que me tomo muy en serio esto. Aprendo y estudio. Responsabilidad. Trabajo y soy una señora ! El reto de colegio estuvo de más pero son cosas que pasan en las grabaciones".

