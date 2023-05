Alexis Puig se casó con Luciana Méndez después de un año de romance y la celebración estuvo empañada por la polémica.

Intrusos mostró parte de la ceremonia en el Registro Civil lo que generó enojo en la novia "¡No me arruines la fiesta!", fueron las palabras de la pareja de Alexis Puig al enfrentar a los periodistas del programa.

Al parecer, la joven se sintió agobiada por las cámaras que no sólo quisieron entrevistarlos a ellos, sino también a su familia.

El mensaje de la esposa de Alexis Puig.

Más adelante, la esposa de Alexis Puig hizo su descargo en redes y explicó qué fue lo que sucedió en ese momento. "La crisis fue entrar a la sala y que estén un montón de cámaras alrededor de la jueza", dijo la joven en su cuenta de Instagram y agregó: "Estuvieron haciendo ruido durante toda la ceremonia y acosando a mi familia al salir".

La historia de Alexis Puig con Luciana y su escandalosa separación con Lola Cordero

El periodista Alexis Puig anunció su nuevo romance con Luciana Méndez a pocos meses de confirmar su ruptura con Lola Cordero, tras 20 años de matrimonio.

"Empezamos a salir a principios de año, si bien nos conocíamos por Instagram y no habíamos interactuado”, contó Alexis Puig en Socios del espectáculo tiempo atrás.

“Si ella no me hubiera invitado, yo no la hubiera invitado. No me habría animado, no porque no me gustara o no me dieran ganas”, agregó.

Alexis Puig y Luciana Méndez

El periodista hizo oficial este romance en medio del conflicto con Lola porque lo trató de "vago" en Bendita, programa del que la periodista es panelista. "No quiero seguir manteniendo gente", fue la frase que tiró la columnista en el ciclo.

Un mes después de firmar el divorcio, Alexis Puig anunció su boda con Luciana de quien asegura estar completamente enamorado. "No pensé nunca encontrar una mujer así", disparó.