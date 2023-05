Alfa de Gran Hermano contó cómo sigue su futuro laboral

Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano y se convirtió en una figura polémica, aunque querida por muchos. Por esa razón, pudo llegar muy lejos en el reality y se aseguró un lugar en los medios, con ofertas laborales que nunca pensó que iba a tener y que aceptó con mucho gusto. Hace un tiempo, se confirmó que estará participando del Bailando 2023, el certamen de baile que conducirá Marcelo Tinelli en la pantalla de América TV. Ahora, se comenzó a hablar de la posibilidad de que se incorpore a Polémica en el Bar.

Mucho se estuvo especulando con respecto al futuro laboral de Alfa, una de las figuras más importantes de Gran Hermano 2022. Socios del Espectáculo fueron a buscarlo y consiguieron una nota en la que dio todos los detalles de lo que estará haciendo en la tele este año. Sobre Polémica en el Bar, el ex participante del reality más famoso del país anunció: "Comenzamos con los ensayos, feliz".

Alfa en Gran Hermano

Entonces, Alfa aclaró que está confirmado y que se incorporará al equipo de Polémica en el Bar. El notero de Socios del Espectáculo le preguntó sobre su opinión sobre Marcela Tinayre como conductora del programa, a lo que el ex participante de Gran Hermano respondió: "Me encanta, la amo a Marcela, siempre me gustó. Me encanta cómo es, me encanta como mujer, me encanta la impronta que tiene... Mucha personalidad".

Alfa y Delfina Wagner confirmaron su relación

Pero rápidamente, el cronista le consultó sobre su participación en el Bailando, porque podría peligrar luego de que confirmó que estará en Polémica en el Bar. "¿Esto da por cerrada la participación tuya en el 'Bailando'? Porque también se habla de que Marcelo te quiere, que están negociando", le preguntó el periodista. Entonces, Alfa respondió: "No tengo la menor idea, mirá, yo tengo una amistad con Marcelo de más de 35 años, que la gente al principio no lo creía". Recientemente, Marcelo Tinelli habló de su amistad con el ex participante de Gran Hermano.

"¿Vas a decirle que no?, le preguntó el notero de Socios del Espectáculo. Pero Alfa aclaró: "No es decirle que no, yo todavía no hablé nada con Marcelo... Conversamos, sí, porque lo quiero, porque es mi amigo y nada más. Pero no hablamos todavía".

