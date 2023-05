Juan Reverdito le salió al cruce a Alfa, luego de asegurar que llevaría su conflicto a la Justicia: “No me arrepiento”

Es bien sabido que Juan Reverdito y Alfa no se llevan para nada bien. Su enemistad comenzó a gestarse dentro de la casa de Gran Hermano y desde que terminó el reality su relación solo parece empeorar, al punto de que el empresario llevará al taxista a la Justicia por sus dichos sobre su nueva novia.

Es que salió a la luz el nuevo romance entre Alfa y Delfina Wagner, de 60 y 20 años respectivamente, lo que generó el disgusto por parte de Juan Reverdito y sintió la necesidad de opinar del tema. “Para mí, Alfa es un degenerado, hace tres años, la chica con la que estaba era menor, yo soy papá. No me importa, no me parece”, lanzó tajante.

Juan Reverdito.

Fue entonces que Alfa, siempre transparente y sin problemas de armar un escándalo, le respondió en un video, asegurando que llevaría este conflicto a la Justicia. “Este muchacho, Reverdito, estaba hablando... Espero que hable así en la Justicia también, porque va a haber novedades. Juancito, me da mucha pena que tengas tanto resentimiento, tanta bronca. Pero hay que aprender que cuando uno abre la boca y habla, se tiene que hacer cargo de lo que dice. Cuando se equivoca, cuando acusa, cuando trata a alguien de algo, después tenés que ir a la Justicia y probar que vos estás tratando a alguien, con fundamentos”, sentenció el ex Gran Hermano.

Luego de las declaraciones de Alfa, Juan Reverdito fue invitado al programa de Diego Ramos, “Estamos a Tiempo Extra”, y explicó la situación actual de la rivalidad entre los hermanitos y reveló que ya no quiere estar vinculado al reality que le consiguió su fama. “Voy a ser sincero. Esta semana se estuvo hablando mucho de mí por el tema Alfa, no salí a contestar. Me llamaron de varios programas para hablar. Es la última vez que voy a hablar de Gran Hermano. Para mí, Gran Hermano hoy se terminó para mí, en todo sentido”, comenzó.

El taxista amplió sobre la reciente pelea que tuvieron, luego de que haya opinado sobre su novia y aseguró: “No estoy arrepentido de lo que dije el otro día sobre Alfa, ya estoy podrido de aclarar algunas cosas. La denuncia que me quiere meter, no me preocupa. Yo la verdad es que no fui a Gran Hermano a hacerme amigos. A mí me decepcionaron varios, entonces no me interesa tener relaciones con ellos”.

Alfa y Delfina Wagner.

Diego Ramos quiso indagar en el punto de vista de Juan Reverdito sobre Delfina Wagner, la pareja de Alfa, quien es 40 años menor que él. “¿Vos no aceptás que una persona de 60 años pueda salir con alguien de 20?”, le consultó. “Esa frase, con todo lo que estamos viviendo, te puede chocar mucho. Yo con Alfa siento rechazo, es mutuo. Pero si él quiere seguir el tema en la Justicia que lo haga, no tengo la cabeza como para pensar en eso, estoy muy tranquilo. Que me mande 100 cartas documento, para mí no existe. No me interesa tener una polémica para entrar al Bailando, que tampoco me tienen en cuenta”, cerró el ex Gran Hermano.

