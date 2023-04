Alfa reveló que quiere denunciar a Juan Reverdito: "Espero que hable así en la Justicia también"

Desde que comenzó la última edición de Gran Hermano, se generaron muchos conflictos entre los hermanitos, tanto dentro como fuera de la casa. Esto mismo sucedió con Alfa y Juan Reverdito, que tuvieron varios cruces tras salir de la casa más famosa del país.

A pesar de que pasaron varias semanas del final del reality, días atrás, Juan visitó 'Intrusos', y volvió a apuntar contra Walter Santiago: "Para mí, Alfa es un deg..., hace tres años, la chica con la que estaba era menor, yo soy papá. No me importa, no me parece".

Imagen reciente de Juan Reverdito.

Frente a esto, Alfa vio el video del comentario de Juan, y decidió responderle fuertemente en las redes sociales. Es por esto que hizo un vivo en Instagram, donde expresó: "Este muchacho, Reverdito, estaba hablando... Espero que hable así en la Justicia también, porque va a haber novedades".

"Juancito, me da mucha pena que tengas tanto resentimiento, tanta bronca. Pero hay que aprender que cuando uno abre la boca y habla, se tiene que hacer cargo de lo que dice. Cuando se equivoca, cuando acusa, cuando trata a alguien de algo, después tenés que ir a la Justicia y probar que vos estás tratando a alguien, con fundamentos", cerró Alfa.

Alfa negó su romance con Delfina Wagner

Alfa fue uno de las invitados a la fiesta de cumpleaños de las gemelas Lattanzio, donde varios de los ex participantes del reality más visto de la televisión se volvieron a reunir para compartir una noche única. Fue ahí que el polémico ex hermanito se sinceró sobre su estado civil.

En diálogo con Revista Caras, Alfa se sinceró y al escuchar la consulta sobre si está de novio, el "hermanito" lanzó un "No" rotundo. Seguido a eso le preguntamos qué pasó con Delfina Wagner, la joven que presentó y con la que blanqueó una relación.

Delfina Wagner y Alfa.

"Nada, basta, tengo amnesia temporal", expresó el ex participante de Gran Hermano dejando en evidencia que no quería tocar el tema. "Se terminó?", le consultamos. "Stop", exclamó con la clara intención de no dar detalles.