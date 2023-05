Marcelo Tinelli reveló cuál será el rol de Alfa en el Bailando y habló sobre su amistad: “Es el biógrafo de mi vida”

Marcelo Tinelli se está preparando para estrenar la nueva edición del Bailando, esta vez, en la pantalla de América. El conductor y ahora director artístico está terminando de reclutar a todos los jurados y participantes, entre ellos, el polémico Alfa.

El programa de Marcelo Tinelli es uno de los más esperados del año, ya que solía conseguir altos números de rating mientras se emitía en El Trece. El conductor habló con Intrusos y adelantó los preparativos del Bailando 2023. “Ya preparando la escenografía, cerrando los participantes y el jurado, preparando el streaming que vamos a tener en vivo al lado del estudio con streamers reaccionando. Una alfombra roja, una tribuna más grande de la que teníamos antes”, explicó.

Marcelo Tinelli.

El notero luego le consultó sobre la esperada participación de Alfa tanto en el programa como en el canal en general, a lo que Marcelo Tinelli respondió: “Alfa es un gran amigo, es el biógrafo de mi vida. Me fascina que me cuente cosas de mi vida que no recuerdo. Primero quiero que esté en Polémica en la Mesa de Marcela Tinayre, y después ojalá pueda estar en el Bailando”, asegurando que tiene intenciones de proveerle al ex Gran Hermano un gran espacio para seguir desarrollando su carrera en los medios.

Marcelo Tinelli se confesó sobre su estado sentimental

El conductor del Bailando ha atravesado por diversas rupturas y escándalos amorosos, siendo su más reciente con Guillermina Valdés. Sin embargo, desde el fin de esa relación, Marcelo Tinelli no ha oficializado con ninguna pareja. Fue entonces que en LAM le preguntaron sobre su presente sentimental y el gerente artístico de América no dudó en abrirse y responder desde el corazón.

“Muchos años estuve en pareja, y me encanta, soy una persona que le gusta estar en pareja. Pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así. No estoy solo, estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más”, explicó.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

Para cerrar, Marcelo Tinelli reflexionó: “Cuando estoy solo físicamente, me siento acompañado, vas a decir qué estupidez esto, pero por la luna, mirar los aviones en aeroparque, que venga Lorenzo y pegar figuritas... Doy el tiempo a otras cosas, que por ahí en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí”.

H.O