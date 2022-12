Alfa de Gran Hermano opino sobre el cuerpo de Julieta y causo repudio en las redes

Desde que comenzó Gran Hermano las redes se inundaron de clips y comentarios sobre los participantes, cuando uno hace un comentario desafortunado y agresivo hacia otra persona estos se hacen viral al toque. Le paso a Romina hace unas semanas cuando opinaba sobre las celulitis y también sobre el cuerpo de Julieta, Alfa no fue la excepción y en las redes salieron en defensa de la actriz.

El clip que se hizo viral en las redes fue una escena en la cocina mientras Romina cocinaba panqueques para Julieta, Alfa le dijo "Juli, estás más gorda". La modelo no tomo bien el comentario desubicado de su compañero y reacciono "que te pasa?". En ese momento la escena se hizo viral en las redes sociales que apoyaron a Julieta Poggio y defenestraron los comentarios de Alfa.

EL DIALOGO:

Romina: -Ahora te vas a comer un panqueque (Juli)

Alfa: -Estás más gorda, Juli.

Julieta: -¿Qué te pasa?

Alfa: -Estás más gorda que cuando entraste

Julieta: -Sí, ya sé.

Alfa: -Sí, estás mucho más gorda. Se nota. Cuando entraste eras una tabla. Ahora (guiña un ojo), Nacho, decí la verdad. No te rías. No seas porquería…

Nacho: -No, yo hoy le dije que no.

Julieta: -Igual, sí.

Alfa: -Si me lo dijiste a mí. Dijiste "están todas más gordas".