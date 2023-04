Alfa negó rotundamente el romance con Delfina Wagner: "Tengo amnesia temporal"

Alfa fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de las gemelas Lattanzio, donde varios de los ex participantes de Gran Hermano se volvieron a reunir para compartir una noche única. Fue ahí que el mediático se sinceró sobre el proyecto del que le gustaría ser parte.

En diálogo con Revista Caras, Alfa se sinceró sobre cómo es su estado civil actual. Al escuchar la consulta sobre si está de novio, el "hermanito" lanzó un "No" rotundo. Seguido a eso le preguntamos qué pasó con Delfina Wagner, la joven que presentó y con la que blanqueó el vínculo entre ellos.

Alfa y Delfina Wagner.

"Nada, basta, tengo amnesia temporal", lanzó el ex participante de Gran Hermano dejando en evidencia que no quería tocar el tema. "Se terminó?", le preguntamos. "Stop", exclamó con la clara intención de no explayarse.

Por su parte, ella utilizó sus redes para demostrar que siguen compartiendo tiempo juntos y publicó una postal junto a Alfa en un reconocido restaurante de Puerto Madero. "Cenando en Osten Madero", escribió la joven para acompañar la imagen.

La publicación de Delfina Wagner.

Cómo fue el pin pong con Alfa

¿Con qué participante fue más difícil la convivencia?

Alfa: -Ariel.

¿Con quién fue más divertido convivir?

Alfa: -Romina.

¿Quién dormía más?

Alfa: -Nachito.

¿Quién colaboraba menos en las tareas de la casa?

Alfa: -Marquitos.

¿Qué es lo mejor que te llevás de Gran Hermano?

Alfa: -Todo esto que estoy viviendo hoy.

¿Te gustaría trabajar en los medios?

Alfa: -Sí.

¿De qué?

Alfa: -De lo que sea.

¿Hay algún momento feo que te haya marcado dentro de la casa?

Alfa: -No.

Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿Volverías a entrar?

Alfa: -Sí.

¿Algún sueño próximo a cumplir?

Alfa: -El de todos los días, el de ser feliz día a día.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue?

Alfa: -Que no hay límites de edad, que se puede ser feliz día a día y que ser feliz es una elección, no un resultado.

¿Estás de novio?

Alfa: -No.

¿Qué pasó con la chica que habías presentado?

Alfa: -Nada, basta, tengo amnesia temporal.

¿Se terminó?

Alfa: -Stop.

¿Sos feliz?

Alfa: -Sí.