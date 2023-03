Alfa se ganó la fama dentro de Gran Hermano de ser un contador innato de historias, reales o no, muchas de ellas fueron muy cuestionadas debido a que involucraron a importantes figuras del nacionales como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Georgina Barbarossa, Graciela Alfano, Susana Giménez, entre otras más.

Ahora con la aparición de la foto de Alfa con el actor de Hollywood, Robert Pattinson, miles de fans pusieron en tela de juicio la veracidad de la foto, por lo que Alfa fue muy claro en desmentir esos falsos rumores de que la imágen, soñada por muchos, fuera trucada. "Uno de los más famosos del mundo…. Al lado de él, BATMAN".

Alfa reveló la frase ganadora que usó para lograr la foto con Robert Pattinson.

En una charla que el ex Gran Hermano tuvo con Gabriela Bentolia de Primicias Ya, Alfa le reveló cuál fue la contundente y ganadora frase que usó para que Robert Pattinson le prestara atención.

"Salí, me acerqué y le dije: ¿vos sos Batman, vos sos famoso? Yo soy el hombre más famoso de Argentina en este momento, y le pedí una foto. El tipo con toda la onda me saludó, se rio", expresó el ex Gran Hermano.

La nueva anécdota cholula del exjugador de GH también incluyó el poder conocer a la novia del actor, la cantante Suki Waterhouse. "Así que así fue, se encontraron dos grandes", remarcó Walter Santiago "Alfa".

Parece que el haberle dicho que estaba frente al hombre más famoso del país, le funcionó al experimentado Alfa.

Alfa aseguró que invitó a Camila a Estados Unidos para dar de qué hablar a las mujeres de Gran Hermano

Esta semana en el debate y delante de Camilia, Alfa aseguró que una vez entró en confianza con ella, le dijo de ir a Miami, para darle de qué hablar al resto de las mujeres de la casa, que tanto lo criticaron y lo hacían ver como un hombre que estaba en la búsqueda de una mujer más joven.

Camila y Alfa.

Alfa aseguró que él no estaba interesado en ninguna de las participantes de Gran Hermano, ni siquiera en Camila, con quien logró tener una mayor conexión y hablar de forma más libre.