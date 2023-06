Walter "Alfa" Santiago estalló al ver a los participantes de Gran Hermano Chile. El jugador argentino no pudo evitar notar el parecido de uno de los jugadores chilenos con él y arremetió con todo.

Lo cierto es que el hombre que marcó agenda mientras duró el reality en el país no pudo evitar manifestarse al respecto. No solo porque sus seguidores le hicieron llegar numerosos comentarios sino también porque él mismo pudo verlo.

En una entrevista en el programa A la Barbarossa, el ex Gran Hermano 2022 no pudo contener su furia al ver la similitud con lo que llamó el "Alfa falso". Al respecto, Walter Santiago no dudó en lanzar una fuerte crítica: "Decile a este personaje que ser Alfa es un estilo de vida, no se trata de ponerse una bandana en la cabeza, y encima mal colocada que le tapa media oreja".

Publicación de Alfa

Además, en su cuenta de Instagram subió una imagen del jugador chileno y escribió "Alfa hay un solo", de manera tal que dejó en claro que nadie podrá imitarlo.

Quién es Francisco Arenas, el jugador chileno de Gran Hermano que se parece a Alfa

Francisco Arenas tiene 61 años, es un hombre divorciado y padre de dos hijos. Residente de Maipú, se desempeña como mecánico y camionero.

Su apariencia presenta un estilo rockero con un pañuelo en la cabeza, lo cual lo asemeja a nuestro querido Alfa. Francisco disfruta de cocinar y tiene la intención de convertirse en el dueño absoluto de la cocina. Además, tiene pasión por el entrenamiento físico.

Francisco Arenas se describe a sí mismo como "más fiel que un perro" y aspira a ser la figura paternal del hogar. A estas alturas, las comparaciones con Alfa resultan inevitables.

