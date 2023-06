Polémica en el Bar regresó a América TV, con una promesa de arrasar por la pantalla chica. Panel completamente renovado y con la conducción de Marcela Tinayre. Cabe recalcar que es la primera vez que lo conduce una mujer, por lo que todo apuntaba que sería un éxito desde el día uno. Sin embargo, no todo está marchando bien, ya que los números en materia de rating no son los esperados y uno de los panelistas podría ser despedido.

Se trata de Alfa, de Gran Hermano 2022, un personaje que dio mucho de qué hablar durante meses que duró el reality. Querido y odiado por la audiencia por su personalidad ácida y sin pelos en la lengua, no alcanzó con su presencia para que Polémica en el Bar alcanzara a estallar en materia de audiencia. El problema radica en que no estaría pegando con el ciclo.

Alfa de Gran Hermano 2022

Desde Mañanisima, revelaron que el exparticipante no está preparado para afrontar un papel importante, además de recalcar que es el primero por televisión: ‘’Le falta, no cualquiera está preparado para estar sentado en un panel. Hay que tener un timing, hay que conectar con tus compañeros, tenés que saber cómo, cuándo y qué... Siento que está fallando él porque no tiene ese ejercicio”.

Polémica en el Bar

Por otro lado, hicieron hincapié en que sus compañeros no lo ayudan: “Segundo, a favor de Alfa, no se la están haciendo fácil sus compañeros porque lo tratan mal. Marcela lo trata mal, Chiche lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal”, cerró.

Marcela Tinayre se hartó de Alfa

Con la participación de Alfa en Polémica en el Bar, durante una entrevista, Marcela Tinayre opinó sobre su compañero e hizo referencia que aunque no lo soporta, queda bien en el programa: "Me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón. Pero es perfecto para Polémica en el Bar''.

Y añadió: "Hay días y días, pero reconozco que cada día me cae mejor, porque también, me parece, hay que tener coraje para estar ahí sentado. Alfa es un personaje re osado, aunque fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay: me abre las puertas del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar. La verdad, me saco el sombrero", aseguró la conductora sobre Alfa en Polémica en el Bar

